難忍零食誘惑？營養師教你3原則健康吃

最好的零食是水果，切成小塊分盤裝，可以減慢進食的速度。（本報資料照片）

各式各樣零嘴令人食指大動，可是零食多半暗藏高油、高糖、高鹽，吃太多不僅體重攀升，氣色也不佳；零食怎麼選，該怎麼健康吃？

原則1：水果取代零食

最好的零食是水果。水果含植化素、礦物質、維生素及膳食纖維，有助平衡過年大魚大肉吃進肚的油脂、鹽分及糖分；但水果終究是醣類，其果糖很快會被身體吸收，過量攝取會造成血糖 飆升，儲存成脂肪，讓人發胖。建議一天水果的攝取量最多三份，每份約一個拳頭大小。推薦吃水果小技巧：可將水果切成小塊分盤裝，除了增加視覺的量，也可以減慢進食的速度。

原則2：無調味、無添加

零食解嘴饞在所難免，但零食多半是高油、高糖、高鹽，過量食用不僅身材走樣，也會讓人臉色不佳。較健康的零食，應選擇非經油炸、低烘焙的原味堅果，堅果類含有豐富的不飽和脂肪酸，適量攝取有助脂肪代謝，注意堅果為油脂類，多吃仍會發胖，建議一天以兩湯匙為限。

經烘焙的原味果乾也可以吃，可是果乾體積小，容易讓人一把接一把，也是一天兩湯匙為限。海苔紫菜類有豐富的碘、鈣，以及水溶性纖維，適量攝取對身體有好處。

原則3：無糖飲料取代含糖飲料

含糖飲料的主成分為砂糖、果糖、玉米糖漿等精緻醣類，這類醣類會刺激胰島素大量分泌，讓血糖容易起伏過大，容易生成脂肪囤積。建議民眾應喝無糖的飲料，像有助解膩的檸檬茶、無糖綠茶、麥茶、洛神花茶；有助禦寒的桂圓紅棗茶、薑茶；或當成點心的無糖豆漿或牛奶 ，若覺得口味平淡，也可加香蕉、黑芝麻、腰果打成奶昔，健康又營養。