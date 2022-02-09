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訂閱紐約州健保局簡訊 重要保險訊息不漏接

紐約訊
紐約州健保局推出「Stay Connected」活動，民眾只要訂閱簡訊，便可獲取更多重要更新信息。Getty Images
紐約州健保局推出「Stay Connected」活動，民眾只要訂閱簡訊，便可獲取更多重要更新信息。Getty Images

新的一年來臨，在新冠疫情仍未退燒之際，擁有一份適合個人需要與預算的健康保險十分重要。紐約州健保局 (NY State of Health) 除了協助紐約居民找到可負擔、優質的保險計畫之外，為避免民眾遺漏最新的重要保險訊息，例如何時該更新保險計畫，特別推出「Stay Connected」活動，訂閱簡訊以獲取更多重要更新信息，民眾只需透過簡訊輸入「START」至號碼1-866-988-0327即可。

目前有超過650萬、約三分之一的紐約居民透過紐約州健保計畫市場加入醫療保險，紐約州健保局提供個人免費協助，幫紐約居民找到最合適的保險計畫以及符合財務的補助資格。民眾可以撥打電話或面對面方式尋求協助

近兩年沒有更新健康保險信息的紐約居民，如果在公共衛生緊急計畫結束後未能更新，就有可能失去保險資格。另外，如果紐約居民搬家，但未更新帳戶資料，也有可能收不到續訂通知並錯過重要的截止日期或其他危及他們保險範圍的信息。

紐約州健保局官網有各種實用資源，提供27種不同語言版本的資料、保險公司及醫療保險計畫查詢工具、保費及稅收抵免估算工具。透過簡訊輸入「START」至號碼1-866-988-0327，以接收短信提醒並在https://info.nystateofhealth.ny.gov/textalerts了解更多重要信息。

醫療保險 紐約州 健保

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