恐怖情人不一定會打人 心理師教你看懂「隱藏訊息」

圖片來源 ／健康醫療網

「我男朋友只是講話難聽，但他不會打我！」「我老公在外面工作很辛苦，說話大聲一點很正常」，你是否也曾有過這些想法，或常聽見類似話語出現在與親友的對話中？台灣諮商心理師 全聯會常務理事胡延薇提醒，所謂的家庭暴力及親密關係暴力，並非單指肢體暴力，有許多人可能正在經歷長期言語霸凌 或精神壓迫這些暴力行為而不自覺。

以「關心」來包裝 精神壓迫常有意無意被忽略

不像肢體暴力可以驗傷、有明顯證據，語言霸凌及精神壓迫不易驗傷，且在報案或提告時若未提供有系統性的蒐證，可能反遇上更多困難。再加上社會文化常常「勸和不勸離」，使受暴者有相當高比例去合理化對方的言語及精神暴力行為，也因此常未被察覺或被忽略。

胡延薇分享，不管是家暴 或親密關係暴力，受暴者常因對方是親近的人，而去說服自己接受對方已透露的「隱藏訊息」，例如：需時時報備自己的行蹤、跟誰見面等資訊。而初期施暴者常以「關心」作為藉口，或用「你是我碰過最優秀的人，我怕失去你」等話語來讓受害方卸下心防，進而忽略掉對方已展現的強烈控制慾。

另外還有安全感、信任感及同理心缺乏等，受暴者持續隱忍，直到精神上無法負荷向對方提出時，對方一句：「為什麼過去可以現在卻不行？」反而會讓受害者更加認為是自己的問題。

不離開or離不開 長期關係不正常恐致憂鬱

有的人會好奇，關係不正常為什麼還不提分手？胡延薇解釋，首先要看受暴者自己有沒有意識到，有意識到的人通常可分成兩類：一是已結婚、有小孩，有親情、愛情的牽絆，希望能夠保有家庭完整性，或擔心通報後對施暴者不利，因此選擇隱忍。另外如果對方是家中經濟主要來源者，也可能成為受害者隱忍的因素；二是未結婚的情侶，通常初期都會將愛情放在首位，期待能用愛來感化對方。而有些個案是礙於面子問題，不想讓別人認為自己眼光不好，因此選擇隱忍，導致演變成「歹戲拖棚」的局面。

若沒有意識到自己正處於不正常的關係，胡延薇指出，這類受暴者通常要到情緒已受影響，例如要與施暴者見面就會開始緊張，或出現冒冷汗、心悸、緊張、睡眠障礙等焦慮反應且越來越明顯，才會察覺不對勁。其中，少數人即使出現類似情形，也不會跟旁人求救，仍持續合理化施暴者的行為，進而惡化成憂鬱傾向。

暴力行為前、中、後 受暴者「這幾點」自保

如果已知對方曾有過暴力行為或暴力傾向，胡延薇強調，由言語、精神暴力演變成肢體暴力也不無可能，因此「自保」相當重要，平時可視個人情形培養下列習慣或做自我演練：

（1）如何察覺對方情緒並停止持續激怒對方。

（2）若有肢體上的衝突，要保護哪些身體重要部位。

（3）設想如何在安全情形下錄音、錄影存證。

（4）注意到快起爭執時，盡量讓自己處在周邊有人的狀態。

（5）當發現對方情緒極度憤怒，可以多表現出「我是關心你的伴侶，是願意同理你的焦慮和委屈的人」，避免評論對方的想法是對或錯。

（6）重新審視自己溝通方式是否適當，是否常出現攻擊性言語，因情侶或夫妻來自不同的成長環境，說話的習慣與方式本就不大相同，因此雙方磨合出適合的對話方式，也是經營親密關係的關鍵。

（7）將婦幼防暴專線，社政、警政等求救電話設為方便施打。

（8）讓周邊親密好友或可信任的人了解狀況，互相約定救命訊號，適時求救。

（9）切記「遠水救不了近火」，也建議向距離較近的社區鄰里長求助，萬一發生什麼突發狀況才能及時求救。

胡延薇提醒，受暴者長期壟罩在暴力環境，常常即便離開了該環境，仍會遺留下大大小小的心理創傷，如果已影響到自己的生活，可以藉由心理諮商或是創傷治療協助調整。其中，最常見的就是受暴者會因過去受到的言語霸凌、精神壓迫，感受到強烈「罪惡感」或對人的「不信任感」，這些都需要及早評估介入，以免發展成心理方面的問題。

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資料來源：健康醫療網

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