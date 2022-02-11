別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

有些注重養生的人，因怕胖或吃到不良油品，乾脆滴油不沾，所有食物都用汆燙。台灣亞東醫院營養師吳宛真指出，油脂為六大類食物之一，不吃油脂除了會有皮膚疾病外，也會造成腸胃蠕動不順暢。她建議，三餐還是需要攝取油脂，且建議家中不要使用單一種油類，應準備多種油脂，才不會因為高溫 烹調而產生反式脂肪。

Omega-3、6、9各有優勢

吳宛真表示，油脂是人體必需營養素，其中Omega-3和Omega-6是人體無法自行合成的脂肪酸。1公克油脂可以提供9大卡熱量，油脂的功能包含增加食物風味及口感，油脂感高的食物也會增加飽足感。油脂中的Omega-3是構成細胞膜的主要成分，會影響其結構、硬度，也會影響中樞神經和視網膜的結構。

Omega-6通常被認為容易造成身體發炎，但與幫助凝血、維持皮膚調節免疫系統有相關性。吳宛真說，在門診時，有些油脂攝取量過低的人，皮膚容易有濕疹等狀況。Omega-9是則可以抗氧化、降低膽固醇，攝取足夠的量有助於維持心腦血管健康，也可穩定情緒。

只吃菜不吃油 便祕 更嚴重

有些人為了防便祕，攝取大量青菜，但如果油脂攝取不足、加上喝水量不多，反而會讓便祕的狀況更嚴重。吳宛真說，適當攝取脂肪除了促進腸胃蠕動，也有保護內臟的功能，太瘦的人一旦遭受撞擊，內臟受到的傷害也會比較大。

吳宛真表示，每種油都含有飽和或是不飽和脂肪酸，差別在於比例高低，重點在於需要均衡攝取各種油脂。例如，豬油是民眾常攝取到的油脂種類之一，因結構穩定，不容易被氧化破壞是其好處，但攝取過多就會增加膽固醇，對身體造成負擔。

Omega-3較少攝取 可多吃鮭魚、鯖魚等

民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。她舉例，把Omega-6含量高的油類如大豆油、葵花油等拿來高溫烹調，就會變成反式脂肪酸，對身體造成危害。吳宛真建議，家中應該要多準備不同種類的油，並了解各種油類的發煙點，來決定料理方式。

含有Omega-9最多的橄欖油發煙點低，適合涼拌，不適合煎炸；而酪梨油的發煙點比較高，就適合用在高溫烹調上，不會因高溫加熱產生反式脂肪酸。

吳宛真指出，如果經常外食，就容易從肉類攝取較多油脂，這也是多數人攝取油脂主要來源。而一般人最少攝取到的是Omega-3，主要來源為亞麻子油、印加果油及魚油等，可藉由食用鮭魚、鯖魚等含有好油脂的魚肉獲得。

參考地中海飲食 均衡攝取好油

根據美國心臟學會建議，油脂攝取的最佳比例為「多元不飽和脂肪酸：單元不飽和脂肪酸：飽和脂肪酸=1：1.5：0.8」其中又建議Omega-3和Omega-6最理想比例是1：1。

吳宛真認為，一般人在用餐上，很難抓到食用油脂的精確標準，並不容易計算，她建議，民眾在Omega-3和9的攝取量比較少，可以參考地中海式飲食模式，減少吃肉的次數，在每周飲食比例中，增加食用魚肉的次數到2至3次，取代原本的肉類攝取量，就可以攝取到較均衡的脂肪酸。

另外，市面上也有販售魚油商品，吳宛真說，食用人工補充劑是否比直接吃天然食物更有效，還是存疑，飲食習慣是長期的，藉由長期培養、養成良好的飲食習慣，才真正對健康有利。

烹調兩大重點

1.不要等冒煙才開始炒菜

要知道油溫是否適中，可以一根竹筷插在油中試試，當筷子周圍開始出現小泡沫時，即為煎、炸或炒的最適當溫度。

2.食材清洗完盡量瀝乾

因為水分不但會使油鍋起泡、飛濺，同時也會促進水解反應，加速水解性酸敗。

健康吃油法

1.水油炒

先放水，使用中、小火，等到水稍微滾了，再放油。這種做法為「水油煎法、炒法」。若直接用油熱鍋，溫度會直逼392℉至572℉，油質會變化並冒煙。

2.水煮法

使用滾水汆燙菜，將菜撈起，再拌油和調味。