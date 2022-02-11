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掌握烹調5重點 避免食物中毒

李成蔭
餐食勿置於常溫超過2小時， 避免造成細菌大量繁殖。 (Getty Images)
餐食勿置於常溫超過2小時， 避免造成細菌大量繁殖。 (Getty Images)

許多民眾會把吃剩的菜放進冰箱，留至隔餐、隔夜，還有的重複加熱再加熱，不但菜餚會走味、營養價值流失，甚至可能滋生細菌有害健康，例如食物中毒等。

台北慈濟醫院指出，可能造成食物中毒的原因，包括烹調者的衛生清潔疏失、生食與熟食交叉汙染、菜餚於室溫下放置過久、加熱處理不確實、器具未確實清潔或水源汙染等；常見的症狀如嘔吐、腹瀉、寒顫、發燒等，不同致病菌引發的症狀略有不同。

台北慈濟醫院營養師王佩琪說，若兩人或兩人以上吃到相同食品，而有類似不適症狀產生，即為食物中毒，民眾當下除應盡速將中毒者送醫外，也需同時將檢體密封保存於冰箱，並通知衛生單位。

王佩琪說，其實民眾不論是自家烹飪還是從外訂購都潛藏食安危機，若想要吃得衛生又安全，從烹調、食用、保存到復熱，每一環節都至關重要，不得馬虎。以下為王佩琪針對「避免食物中毒」彙整五大重點：

1.落實手部衛生

備餐前應確實清潔雙手，若有傷口須確實包紮並配戴手套，避免金黃色葡萄球菌汙染食物，且此菌所分泌的腸毒素相當耐熱，即使在高溫176℉下煮30分鐘仍不受破壞。

2.避免交叉汙染

處理生、熟食使用的器具應分開；食物存放於冰箱時需確實加蓋密封，且需將生、熟食置放於不同隔層，避免交叉污染。

3.勿久置於室溫

餐食勿置於常溫超過2小時，避免食品停留於44.6℉至140℉危險溫度帶的時間增加，造成細菌大量繁殖。

4.注意保存溫度

為避免大分量菜餚吃不完，先預估用餐人數，盛出當餐所需食用量，其餘待不燙手後立即分裝冷藏或冷凍，冷藏溫度需低於44.6℉，冷凍溫度低於-0.4℉。

5.徹底加熱殺菌

菜餚復熱時中心溫度需加熱至167℉以上，才能消滅致病菌。

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