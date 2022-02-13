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3伸展、3肌力訓練每天做3次 宅在家也可保健康

游振昇
台中慈濟醫院物理治療師示範伸展運動。（圖：台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院物理治療師示範伸展運動。（圖：台中慈濟醫院提供）

很多人宅在家缺少運動，台灣台中慈濟醫院物理治療師陳昱廷提供居家「三三三運動」，透過上半身三個伸展運動、下半身三個肌力訓練，每日做三次，就能保持身體基本機能。

台灣台中慈濟醫院復健醫學部物理治療師陳昱廷表示，多數人連假宅在家活動範圍小又都不運動，加上滑手機、追劇，長時間維持相同姿勢，容易影響肌肉筋膜緊繃或無力，休假反而讓身體機能變得更差。

他提供常滑手機的人三個伸展運動，伸展胸大肌能舒緩胸部緊繃感，伸展頸椎與胸椎能釋放周邊肌群壓力，利用縮下巴動作不讓烏龜脖上身。

包括頸椎伸展：雙手十指交扣抱在頭部後方，頭部放鬆下巴往後縮，停留十秒；胸椎伸展：雙手十指交扣抱脖子後方，手肘夾緊保護頸椎，用靠背椅以背部肩胛骨中間當支撐點，身體微微後仰，維持背部緊緊感覺十秒；胸大肌伸展：雙手至後方臀部，十指交扣下壓，保持抬頭挺胸、縮下巴、夾緊臀部、縮小腹，維持胸部緊緊感覺十秒。

很多人追影集，窩在沙發一坐好幾個鐘頭，陳昱廷說，坐姿不良易使下背和臀部肌群持續被動拉長，肌肉力量會隨時間逐漸衰弱，間接失去身體穩定性，衍伸出下背疼痛，簡單三個下半身肌力訓練能維持肌肉力量。

台中慈濟醫院物理治療師示範肌力訓練。（圖：台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院物理治療師示範肌力訓練。（圖：台中慈濟醫院提供）

臀大肌訓練：雙手置椅子上，身體軀幹直立前傾、右腳後伸，腳停留五秒放下換腳做；臀中肌訓練：雙手置椅子上，上半身直立，右腳膝蓋伸直打開，停留五秒放下換腳做；下背肌群訓練：平躺雙手擺身體兩側，腳掌貼平床面，膝蓋彎曲90度，臀部適當抬離床面，軀幹維持一直線，維持五秒放下。

伸展運動與肌力訓練每項做十次反覆做三組，可分早中晚做。陳昱廷表示，設計「三三三運動」方便大家在家輕鬆做，如果覺得強度太高也可以做一天休一天，持續做維持健康基本原則。

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