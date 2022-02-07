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經期改變不是更年期唯一症狀 多觀察「這些」身體變化

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

1900年，根據美國統計，人類壽命只達49年。但到了 2005年，人類平均壽命，男性可達83年，女性則已達85年。目前高齡的普遍定義為65歲以上，根據目前統計，9成的人皆會進入高齡。

醫界努力目標 進入老化衍生疾病

國泰綜合醫院婦產科主治醫師梁玉惠表示，在20世紀早期，如何治療急性傳染疾病是醫師和科學家主要努力的目標，也因為成功的控制傳染病，人類的壽命得以延長；第二個階段主要則是心血管疾病癌症，目前治療方式也已日新月異；現今則是慢慢進入第三個階段，老化而衍生出來的疾病。第三個階段也是最複雜的階段，不再像是第一階段找出病因並治療它，而是需要結合醫療、心理和社會的資源來處理。更年期的處理正是如此。如何讓更年期婦女在未來的高齡日子裡，健康、無病痛的活著，是在處理更年期症狀時最大的目標。

月經間隔超過42天 可能快停經了

停經的定義為：連續12個月無月經和抽血顯示高促性腺素功能升高性機能減退，不規則的月經週期是停經過度期唯一客觀指標。梁玉惠醫師指出，每個女性月經週期都不一樣，根據濾泡成長的速率和品質來決定。平均來說，生殖能力在37-38歲開始下降，更年期則發生在13年後（平均51歲），不排卵的週期大部分發生在20歲以前和40歲以後。目前只有一個確定會導致提早停經的因素──抽菸，會使婦女提早停經約1.5年。

根據澳洲研究的統計，當月經間隔超過42天，可預期在1到2年後停經。約有1成的女性在45歲停經，原因不明，推測或許跟卵巢大小和卵子數量相關。

當卵子數量少於一定閥值，大約1000顆，即會進入停經，跟年紀無關。

跟以往研究相反，雌激素並不會在快停經時下降，反而是維持在正常範圍甚至稍微上升的狀態。這其實很容易理解，當卵巢內濾泡減少時，抑制素因此減少，失去負回饋抑制到腦下垂體，濾泡刺激素因此而上升，進而刺激剩下的濾泡分泌雌激素。

但由於剩下可接受刺激的濾泡顆數每個週期不一，因此分泌出來的雌激素量也不穩定，因此在圍停經期階段雌激素濃度並不穩定

更年期影響生活建議就醫

停經後因卵巢分泌不足所導致的變化包含：

月經期的改變：

不排卵、不孕、月經量減少或增加、月經不規則、停經。

血管舒縮不穩定：

熱潮紅、盜汗。

萎縮性症狀：

生殖泌尿道上皮細胞萎縮造成的性交疼痛。

長期缺乏雌激素所導致的疾病：

骨質疏鬆和心血管疾病。

建議停經後女性更愛惜自己，每年做例行健康檢查。梁玉惠醫師認為，更年期不應該視為一個特定疾病，並不是每個人都會出現更年期的症狀。更年期症狀若是輕微、經由生活作息調整後可改善、不影響生活品質，則無須使用荷爾蒙藥物治療。然而若症狀影響生活品質，則建議尋求專業的醫療協助。若身體有任何症狀，建議提早了解和注意自己的身體變化，並接受醫療介入，以提高未來生活品質和降低未來醫療和社會成本。

【延伸閱讀】

婦女更年期胸悶腹脹　中醫豆薑、暖心湯來調養

2成45至49歲婦女已更年期！　腰粗當心慢性病上身

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52636

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https://www.healthnews.com.tw

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