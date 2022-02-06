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體重有記憶效應 燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期

記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供

長達9天的農曆春節年假即將結束，不少人可能因為比平常多吃少動，脂肪悄悄上身。台灣基隆市衛生局6日表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。

衛生局說，想要有效瘦身，飲食應均衡，把握低糖、低熱量、多蔬菜、多喝水、多原型食物，選擇「需要」而非「喜歡」吃的食物，才能減重不減健康。更重要的是要搭配適度的身體活動，就能達到事半功倍的效果。

衛生局提供燃脂大作戰3招運動妙方：

生活化運動

將運動融入生活，降低對運動的排斥及惰性。民眾可以參考國健署提供的方式，在日常生活中增加運動的機會。

◎通勤途中動一動：多利用大眾運輸工具，提早出門提前一站下車，步行到目的地。

◎樓梯+電梯：要搭電梯前，可以嘗試走幾層樓後再搭乘電梯，慢慢做到可以走樓梯就不要坐電梯。

◎家人相約簡單動：從洗碗、掃地、洗衣等家務做起，並多和家人相約到戶外，騎腳踏車或球類競賽等活動，或是帶著寵物一同快走，使全家都健康。

◎空瓶加水不設限：負重運動利用空的寶特瓶，裝水或沙子替代啞鈴，訓練肌力。

◎15分鐘健康操：上班休息時間，各做15分鐘健康操。

◎動態休閒踏青去：約親朋好友去踏青。

核心肌群運動

找一個適合自己的影片及教材跟著進行，挑選內容有熱身指導，以及有解說運動時的正確姿勢，姿勢不正確或施力導致的代償作用，反而會造成身體受傷。

維持肌肉

透過運動可以消耗熱量，更可以維持肌肉量，增強肌力。身體的肌肉量與基礎代謝率有很大的關係，較多肌肉量或核心肌群發達的人，能有較高的基礎代謝率，可以幫助身體消耗較多熱量，透過運動維持肌肉量，避免減重減到肌肉。

基隆市衛生局長吳澤誠說，後疫情時代提升免疫力，擁有良好的生活習慣是很重要的，尤其是健康飲食及規律運動。衛生局這幾年推動許多關於飲食課程及運動活動，例如七區健走隊、長者動動班、社區營養推廣中心等，歡迎市民朋友多多參與，可洽詢各區衛生所報名參加。

基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身...
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身...
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身...
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身...
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供

肌肉 減重 疫情

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