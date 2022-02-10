我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

延緩腦齡退化 777腦力保健法防失智

沈能元
三高患者為失智症高危險群，醫師蔡秉晃提醒，務必定期回診規律用藥，降低失智風險。（圖：上頂醫學提供）
三高患者為失智症高危險群，醫師蔡秉晃提醒，務必定期回診規律用藥，降低失智風險。（圖：上頂醫學提供）

失智症初期症狀不明顯，一般難以察覺。如何預防失智？台大醫院影像醫學部兼任主治醫師曾文毅提出「777腦力保健法」，每天走7000步、吃飯7分飽、睡足7小時。

★健忘+妄想 睡眠日夜顛倒

一名70多歲伯伯相當健忘，記性變差，還常懷疑妻子與隔壁鄰居有染，而大吵大鬧，就醫確診為失智症。近日病情惡化，深夜不睡覺、白天嗜睡，日夜顛倒，加上患有慢性病，雙腳無力，下床活動時常跌倒，讓另一半妻子心力交瘁。

台灣陽明交通大學附設醫院兼任主治醫師蔡秉晃說，失智症以阿茲海默症居多，致病原因為三高憂鬱症、外傷等，因大腦長期發炎，類澱粉沉積在海馬迴，無法形成短期記憶；罹病初期，病人幾無症狀，很難察覺，一旦惡化，就會忘東忘西，言語功能遲鈍，對人、事、時、地、物分辨不清楚而出現混亂，忘記回診，或容易受騙。

在治療上，可透過藥物緩解病人心智功能退化速度，另合併使用抗憂鬱症藥物等，改善患者憂鬱症狀，但即便採用藥物治療，症狀仍可能會持續惡化，只能減緩病情進展。

★大腦有害物質 40歲就累積

「罹患失智症，往往大腦有害物質已經累積20年以上，如65歲罹患失智症，有害物質應於40歲就開始累積。」長年致力於失智症研究的曾文毅說，最新科技可以利用磁振造影檢測腦神經髓鞘完整性，了解大腦是否提早退化，如果發現大腦功能退化，可以及早開始進行大腦保健。

「為避免罹患失智症，應從事777保健法，包括每天走7000步、吃飯7分飽、睡眠7小時。」曾文毅說，運動有助全身血管健康，確保供應大腦到氧氣及營養充足，但若沒時間運動或到健身房訓練，建議每天走7000步。「運動是目前實證醫學上，最有效避免失智的活動。」

★力行「健腦飲食」 少吃精緻澱粉

在飲食上，力行「健腦飲食」（地中海飲食法），攝取大量及多樣蔬果，多吃魚、蛋，獲取優質蛋白質，油脂則選擇堅果、橄欖油等，此外，多食用非精緻澱粉（如五穀雜糧）等。每天只吃七分飽，人體在未全飽，處於一點飢餓感時，體內會產生自噬作用，重新組裝及長出新的細胞，有助維持大腦健康。

每天睡眠時間應為七小時，清除及洗刷大腦運行一天的雜質、廢物及毒性蛋白，且需進入深層睡眠，大腦才會愈來愈健康。

蔡秉晃提醒，三高患者應按時服藥、控制病情，多運動，遠離空汙、酗酒，避免腦部外傷，可大幅降低四成失智症好發風險。

失智 憂鬱症 三高

上一則

訂閱紐約州健保局簡訊 重要保險訊息不漏接

延伸閱讀

333保健法 上半身3伸展 下半身3肌力 每天在家做3次

333保健法 上半身3伸展 下半身3肌力 每天在家做3次

彩虹飲食法提升免疫力 防疫、防癌、抗氧化

彩虹飲食法提升免疫力 防疫、防癌、抗氧化
保健Q&A／腦中風病因多 吃保健品預防未必有用

保健Q&A／腦中風病因多 吃保健品預防未必有用
養生／30歲忘密碼 健忘非失智

養生／30歲忘密碼 健忘非失智

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
台中慈濟醫院物理治療師示範伸展運動。圖／台中慈濟醫院提供

333保健法 上半身3伸展 下半身3肌力 每天在家做3次

2022-02-02 22:23
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
白血病患者歐爾森（中）在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。圖為他與家人開心合影。（美聯社）

基因療法治血癌奏效 追蹤10年 兩名病患痊癒

2022-02-02 19:59
每種油品特性不同、適用的烹調方式不一。（Getty Images）

煎煮炒炸 最忌一油到底 吃錯很傷身

2022-02-02 02:00
高血脂患者飲食要特別注意，食物烹調宜選用清蒸、水煮，多吃新鮮蔬菜、全穀食品。（本報資料照片）

調節血脂 養成8個好習慣

2022-02-07 02:00

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢