調節血脂 養成8個好習慣

高血脂患者飲食要特別注意，食物烹調宜選用清蒸、水煮，多吃新鮮蔬菜、全穀食品。（本報資料照片）

早前一則「男子體檢血中抽出2升油漿」的消息登上熱搜，文中武漢的王先生今年33歲，經常不吃早飯，還有吃消夜的習慣，平時喜歡大魚大肉，最愛炸雞。據北京 青年報報導，王先生身高175公分，體重竟高達134公斤，還查出脂肪肝；醫師從他血液中透析出來的2升油漿，自己都「看著害怕」。究竟高血脂有什麼危害？平時應該如何調整飲食才能降血脂呢？

認識血脂肪的4大指標

醫師表示，「高血脂」更準確的說法應該是血脂異常。平時體檢時，血脂的指標包括以下四項：

總膽固醇（TC）：血液中的總膽固醇含量。

三酸甘油酯（TG）：為中性脂肪，提供人體熱量。

高密度脂蛋白（HDL-C）：為血管清道夫，是好膽固醇。將血管管壁上沉積的壞膽固醇，運送至肝臟清除代謝，維持血管健康。

低密度脂蛋白（LDL-C）：屬壞膽固醇，是引起血管管壁變窄、硬化阻塞的危險因子。

如果你的脂代謝異常體現在好膽固醇降低，也會對健康造成傷害，但不能叫做高血脂了。所以，目前對血脂問題最精確的描述是脂代謝異常，也就是俗語說的血脂異常。高血脂屬於是血脂異常的一種情形。

血脂異常的主要危害是增加動脈粥樣硬化性心血管疾病 的發病危險，增加心血管病死亡風險。

怎麼吃能調節血脂？

據報導，血脂異常與飲食、生活方式有密切關係，飲食調整和改善生活方式是血脂異常治療的基礎措施。無論是否選擇藥物調脂治療，都必須堅持控制飲食和改善生活方式。良好的生活方式包括堅持心臟健康飲食、規律運動、遠離菸草酒精和保持理想體重，改變生活方式也是性價比最高的一種方式。

應該怎麼做？主要包括幾方面：

1.每天攝入膽固醇少於300毫克

動物腦（如豬腦）、動物內臟（如豬腰子、肥腸）等，不僅膽固醇高，飽和脂肪也多，要注意少吃，每天攝入的膽固醇不超過300毫克。

減少高脂食物。（本報資料照片）

3.每天吃新鮮蔬菜 一斤左右

報導指出，蔬菜水果中含有豐富維生素、礦物質及植物抗氧化物質，多吃能降低患心血管疾病風險。每天最好攝取新鮮蔬菜400~500克、水果200~350克左右。

2.多吃全穀物

每日攝入碳水化合物占總能量的50%~65%，以穀類、薯類和全穀物為主。

主食減少攝取白米、白麵等精緻穀物，多吃全穀物。全穀物的膳食纖維比較豐富，膳食纖維是不能被人體消化吸收的碳水化合物，它可結合膽固醇、結合膽酸，減少膽固醇的吸收和回收，多吃全穀物能降低患心血管疾病的風險。

多吃全穀食物。（本報資料照片）

4.減少糖的攝取

糖攝入不應超過總能量的10%。紅糖、白糖、冰糖等，盡量少吃。不吃糖果，少喝或不喝甜飲料，平時做飯也少用糖。

5.控制健康體重

超重或肥胖者能量攝入應低於能量消耗，每日膳食總能量減少300-500kcal。平時要注意改善飲食結構，努力將BMI控制在18.5-23.9之間的正常範圍，同時腰圍男性不超過90公分，女性不超過85公分。

6.增加身體活動

建議每周5~7次、每次至少30分鐘中等強度代謝運動。

7.戒菸限酒

完全戒菸和有效避免吸入二手煙，可降低患心血管病風險。飲酒對於心血管事件的影響尚無確切證據，提倡限制飲酒。有長期過量飲酒嗜好者應減少飲酒量，選擇低度酒；酒精依賴者可借助藥物治療戒酒。

8.每日烹調油少於30克

減少膳食脂肪攝入，每日攝入脂肪不應超過總能量的20%-30%，每日烹調油少於30g。一般人群攝入飽和脂肪酸應小於總能量的10%；高膽固醇血症者飽和脂肪酸攝入量應小於總能量的7%，反式脂肪酸攝入量應小於總能量的1%。