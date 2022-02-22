年菜吃剩別怕 5招打造健康餐點

營養師林俞君（左）帶領小小廚師阿寶（中）及國健署長吳昭軍（右）一同手作元氣飯糰。（圖：國民健康署提供）

春節過後總有許多吃不完的年菜料理，台灣國民健康署傳授5招，協助民眾改造剩食，變成營養又兼顧美味的「虎旺」新菜。

國健署社區健康組長羅素英表示，傳統年菜熱量高，像是筍絲蹄膀、臘味年糕動輒3600大卡，臘腸則有1780大卡，燉補雞湯1700大卡、糖醋魚1200大卡、白斬雞975大卡，平均每人一餐攝取高達2000大卡。

國健署長吳昭軍表示，傳統年菜雖好吃，但卻隱藏著高油、高鹽、膳食纖維不足等問題。此外，過去多是大家庭團聚，隨時代改變，現在多是小家庭，若準備太多吃不完，不想浪費恐會拚命吃。為了健康，除了準備年菜需減量外，可運用年菜改造五招，將剩菜變身為營養又能提升抵抗力的健康餐點。

第一招：全榖雜糧選原態

全穀雜糧富含多種膳食纖維及維生素，傳統米糕油脂含量高，加入藜麥及黑米等富含維生素、礦物質的全穀雜糧、手作元氣飯糰，讓健康營養帶著走。

財源飽飽全穀飯糰（手作米糕飯糰）葷食兩版本食譜。（圖：國民健康署提供）

第二招：堅果種子適量配

堅果種子含有健康的油脂組成，可補充不飽和脂肪酸以及具有抗氧化能力的維生素Ｅ。將白斬雞手撕成雞絲，搭配各色蔬菜 如小黃瓜、紅蘿蔔、美生菜等，最後再撒上無調味堅果。

多蔬涼拌菜及適量原味堅果清爽可口，不僅緩解傳統年菜的油膩感，也減少熱量攝取，避免身材走鐘。

第三招：各色蔬菜一起吃

各式各色蔬菜提供多元具抗氧化的植化素，促進腸胃蠕動的膳食纖維。可將高鹽高油的臘肉臘腸切絲，搭配各色蔬菜如長年菜、甜椒等拌炒，攝取蔬菜量的同時也獲取多種營養素。

核家杏福涼拌沙拉（拌雞絲沙拉）、彩椒長年賀新歲（彩椒長年炒臘腸）食譜。（圖：國民健康署提供）

第四招：選擇植物蛋白質

豆製品是蛋白質良好來源，脂肪更低，對身體更有益，同時還能減碳 愛地球，是蛋白質的優先選擇。將剩餘雞湯加入味增及板豆腐，再加入海帶芽、白蘿蔔等新鮮蔬菜，鮮甜美味的湯頭也無須再添加其他調味，降低身體負擔。

虎年多福味增湯（味噌豆腐雞湯）、富貴有餘奶香燉飯（菇菇魚肉燉飯）食譜。（圖：國民健康署提供）

第五招：乳品入菜存足骨

乳製品是鈣質重要來源，足夠攝取補充存骨本，才能避免骨質疏鬆。將剩餘的魚肉剝下，與鴻禧菇、洋蔥、花椰菜等，放入煮好的胚芽米、紅藜麥中，最後加入牛奶 燉煮。作法簡單，輕鬆為健康打底。