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疫情期壓力大 牙齒碎裂與磨牙患者激增

特派員黃惠玲/芝加哥報導
疫情造成的壓力，導致出現磨牙和咬牙習慣。圖：pixabay
疫情造成的壓力，導致出現磨牙和咬牙習慣。圖：pixabay

新冠疫情除了帶給人們生活許多限制與不便外，也對公眾身心狀態造成衝擊，芝城多位牙醫指出，面對疫情的情緒緊張與壓力，也威脅了口腔健康，其中磨牙、牙齒破裂等患者明顯激增。

包括美國牙科協會(American Dental Association)與芝加哥地區多位牙醫都一致發現上述狀況。

牙醫史提諾(Rana Stino)說，壓力作祟下，人們把牙齒咬得越來越緊、磨牙磨得更厲害，牙齒出現碎裂的情況也因此不斷增加，「甚至有些人還把防範咬牙的套子都咬斷」。

美國牙科協會健康政策研究學會(ADA Health Policy Institute)發布的一項調查發現， 69% 的牙醫，都發現磨牙和咬牙患者增加。63%則有更多患者因為牙齒破裂、碎裂而就醫，上述症狀通常都與壓力有關。

在芝加哥開設水塔牙醫診所(Water Tower Dental Care) 的 史提諾說，經過與出現這些症狀的患者深入探討，發現他們或多或少多承受著壓力。

她說，由於疫情爆發初期，大家都不太敢到牙醫診所看醫師，因為失業或疲於奔命照顧孩子的患者，直到牙齒出現嚴重問題時才來就診，「有些患者根本不知道自己會在在睡夢中磨牙」。

史提諾說，部分患者還出現頸部、肩膀與頭部疼痛或耳鳴情形，「這些狀況幾乎都是因為磨牙過度造成」，由於一些人情況嚴重，後來她還將他們轉診去看復健醫師。

執業13年的牙醫菲爾德斯(Karen Fields)說，她當牙醫以來，過去兩年遇到最多患者出現牙齒裂掉問題，其中有不少人也抱怨頸部、頭部疼痛。

她分析，疫情造成的壓力，導致出現磨牙和咬牙習慣。

美國兒科牙科學會的前主席柏格(Joel Berg)說，疫情後出現比往常多的牙裂患者，與病毒傳播期間，大家不太敢前往牙醫診所看醫生也有關係，「否則這些問題在定期例行檢查中，都可以提早預防或治療」。

牙醫表示，在疫情逐漸緩解，且大多數人都已施打新冠疫苗下，想要維護口腔與牙齒健康，應該恢復定期看牙的習慣，否則牙齒一旦有問題，耽誤就醫時間越長，治療難度就會增加。

牙醫建議，學習減輕壓力，有助於改善牙齒健康，從練習放鬆肌肉或睡前冥想，都可以嘗試；此外，磨牙或咬牙情況嚴重者，也可向牙醫詢問裝上保護牙套，或施打肉毒桿菌來減緩下巴疼痛。

菲爾茲則提醒，口臭也是早期發現牙齒出狀況的徵兆之一，水果蔬菜含量低的飲食會導致口臭，糖尿病患者也可能出現口臭，她建議大家刷牙時，別忘了清潔舌頭和上顎。

疫情 芝加哥 芝城

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