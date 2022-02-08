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牙痛怎麼辦？牙醫教你6妙方暫時緩解

李樹人
牙痛時，第一要務就是以牙刷、牙線徹底清潔疼痛部位的牙齒。 (Getty Images)
牙痛時，第一要務就是以牙刷、牙線徹底清潔疼痛部位的牙齒。 (Getty Images)

不方便看牙醫時如果突然鬧起牙疼，這該怎麼辦呢？台灣開業牙醫師陳福樂建議，牙痛時，第一要務就是以牙刷、牙線徹底清潔疼痛部位的牙齒，很可能牙縫卡著菜渣，導致牙齦牙肉發炎。

陳福樂表示，每次過年之後牙科門診人數明顯增加，就診原因前三名為牙痛、牙齦腫脹、牙齒崩裂，其中以牙齒崩裂較為棘手，必須視崩裂程度選擇治療方式，如果缺損嚴重，就必須更換新的牙冠，費用昂貴。

避免牙齒崩裂 小心咬食硬物

如何避免牙齒崩裂？陳福樂說，造成牙齒崩裂的原因為咬食硬物，許多民眾過年時嗑瓜子、咬堅果核桃，脆弱的牙齒遇到硬物，就容易裂掉、崩壞。

陳福樂表示，不少人對於牙齒抱持「不痛不理」態度，明知牙齒出現小洞、裂縫，但不覺疼痛，就沒就醫，等到極度不舒服時，已出現一個大洞，只剩外殼，一咬到硬物就脆裂。

「牙齒是消耗品」，陳福樂說，牙齒應該省一點用，小心使用，就算沒有蛀牙，也不可經常嚼食硬物，如果已有蛀牙，更應盡量避免使用蛀牙的牙齒咬質地較硬的食物。

除了蛀牙之外，接受過抽神經治療的蛀牙，崩裂的風險更高，陳福樂解釋，沒了神經組織，雖然沒了痛感，但結構有如「海砂屋」般的脆弱，強烈建議應該以人工牙冠包覆起來，否則時間一久，將逐漸崩壞。

如何暫時減少疼痛？陳福樂提出6大建議。

1.出遠門前先請醫師洗牙並觀察牙齒狀況，如有問題，先做治療。

2.牙痛時，首先徹底清潔牙齒，透過牙刷、牙線或漱口水，清除牙縫裡的菜渣異物，減少刺激來源，即可解決因菜渣殘留所引起牙齦發炎疼痛問題，約一個小時後，就可緩解疼痛。

3.備妥止痛藥，除了常見的普拿疼之外，一般用來治療月經疼痛的成藥（非類固醇類消炎止痛藥NSAIDs），緩解牙痛的效果也不錯。

4.適度冰敷，可暫時緩解牙齦腫脹疼痛，將冰敷袋敷在臉頰上，每敷10分鐘休息一下。

5.避免以蛀牙或已做過抽神經的牙齒咬食硬物，減少疼痛風險。

6.不要熬夜、抽菸及喝酒，降低牙齦腫脹發炎機率。

吃完食物立即潔牙 預防蛀牙

陳福樂表示，不方便就醫時，建議先透過上述方法減輕疼痛，事後務必積極面對牙痛問題，尋求牙科醫師協助，找出病因，妥善治療。

此外，大部分的牙痛均是蛀牙所引起，平時應養成正確的口腔清潔習慣，吃完食物立即清潔牙齒，不要讓食物殘渣留在牙縫及口腔裡，避免產生異味，減少蛀牙風險。

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