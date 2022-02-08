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長者新春出遊 5妙招防跌倒

許政榆
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地踮腳尖，訓練腿部肌肉。(記者許政榆／攝影)
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地踮腳尖，訓練腿部肌肉。(記者許政榆／攝影)

跌倒是造成老人事故傷害的危險行為，家屬安排外出行程時，可事先熟悉旅遊路線地形、天氣變化及動線等，另外要注意長輩身體狀況、避免穿著不合身服裝或鞋子、姿位性低血壓等，恐增加跌倒風險。

台灣馬偕紀念醫院急診醫學部主任簡定國表示，長者因跌倒送醫的常見受傷部位，包括頭部撕裂傷、胸部挫傷，以及手腕、髖部骨折等，建議家族出遊時，須考量長輩的健康狀況，適時安排定點休息。他提醒，若長輩不幸跌倒時，不要馬上扶他起來，避免造成二次傷害。

台灣康寧醫院急診科醫師郭健中指出，「行動能力」是影響老年生活品質重要的因素，應強健肌肉和身體平衡，提高跌倒時的自我防衛能力。出遊時，可善用手杖或登山杖，並避開積水處、陡坡、雜草叢及碎石處，避免跌倒的風險。

台灣衛福部國健署整理出五招「長者出遊防跌檢核表」，協助民眾確認長者安全，防跌5招包括：

1.注意周遭環境安全：應有充足的照明，使用加裝扶手的浴廁，小心濕滑地面、凹凸不平的人行磚道、有高低落差的斜坡，避免行經雜物堆積處。

2.穿著合身服裝及鞋子：衣物、褲管裙襬合身不過長，選擇有鞋帶固定的鞋子，有包覆的鞋面及防滑的鞋底，避免穿拖鞋。

3.攜帶合適的輔具與配件：選擇合適的枴杖或助行器等行動輔具，材質勿太重避免移動不方便；若有近視或老花者，應配戴正確度數的眼鏡。

4.注意身體健康狀況：日常生活可以在家做肌力與平衡訓練運動，飲食營養要均衡。

5.檢視用藥安全：如有使用鎮定藥物或多種藥物者，可請醫生協助評估用藥安全，避免藥物交互作用增加跌倒的風險。

郭健中分享「長輩訓練肌力」小技巧：長輩坐在椅子上，前方放桌子、助行器等輔具，腳往身體縮、上身往前彎，讓重心從屁股轉移到腳，接著手向前伸展、扶著桌子站起，可訓練長者腿部肌肉。有些長輩膝蓋痛，可以扶著健走杖、原地踮腳尖，亦可站在牆壁前，不用擔心往後跌倒。

康寧醫院急診科醫師郭健中表示，長輩可以扶著健走杖做腿部肌肉訓練。(記者許政榆／攝...
康寧醫院急診科醫師郭健中表示，長輩可以扶著健走杖做腿部肌肉訓練。(記者許政榆／攝影)

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