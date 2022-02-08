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心血管病患寒冬運動 做好保暖再出門

郭志東

心血管疾病的人，維持運動習慣十分重要。但冬天寒冷，外出運動要小心，應留意天氣變化，務必做好保暖再出門，最好是安排室內運動，運動前，要先暖身再運動，避免發生心肌梗塞等狀況。

60歲的林先生有高血壓和膽固醇過高問題，除了藥物控制外，須留意飲食及適量運動。所以他堅持每天戶外跑步，周末會爬山，鍛鍊心肺功能，未料，有一天寒流到來，氣温驟降，他在沒有保暖下出門，爬山爬到一半時，胸口十分不舒服，被救護車送往急診，診斷為急性心肌梗塞，經緊急心導管手術後才撿回一命。

冬天寒流時，心血管病人如果不注意一些小細節，運動起來事倍功半，甚至會有反效果。提醒心血管病人，運動時四項注意事項。

●氣溫太低 室內運動

如果外面氣溫很低，可考慮安排室內運動。例如到社區健身房，進行慢跑和腳踏車運動，都是不錯的選擇；可在家使用三至五公斤的啞鈴或彈力帶運動；加入健身房或社區運動課程，告知有心血管疾病情況下，讓專業教練指導，進行適合的訓練；如果會游泳，可選擇室內游泳池或是暖水池，也有些水中有氧運動，都可以訓練心肺功能。

●戶外運動 注意保暖

有些人喜歡戶外運動，出門前，要留意天氣情況，注意保暖。可採洋蔥式穿法，切勿只穿著輕薄的衣服到戶外。穿暖和的衣服如毛衣、大衣，戴上帽子、圍巾等。運動前，先暖身10至15分鐘，待身體暖和後再開始運動；運動的強度必須漸次增強，不要一開始就採取激烈的體能活動；在運動前、中、後，都必須補充足夠水分。

●分段運動 中間休息

運動時最好分段，每段之間要有適當的休息。此外，在運動前後不要喝酒，酒精會增加人對溫暖的感覺，會使人低估外面的寒冷。很多人運動過後也喜歡飽餐一頓，但短時間吃得太多會為心臟帶來不必要的壓力。

●胸痛不適 盡快就醫

如果在寒冷的環境中，可能會感到胸痛或不適，即心絞痛，必須自覺停止活動，並盡快就醫。(作者為台北國泰綜合醫院心血管中心主治醫師)

健身 游泳 心血管疾病

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