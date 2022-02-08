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冬天手腳冰冷發麻 可練下肢肌力 促進末梢血液暢通

廖靜清

冬天手腳冰冷發麻，除了食補養生、泡熱水澡，不妨也起身做一些簡單的運動，促進末梢血液暢通。每天只要練習十分鐘，就能有效通氣血、助循環，讓身體自然暖和起來，四肢不再冰冷難耐。

★末梢部位冰涼 體溫調節亂

冬天一到，你有手腳冰冷的困擾嗎？有些人冷到發麻受不了，需要靠電暖器抗寒才能入睡。中醫理論稱為「寒厥型」體質。其實手腳冰冷是血液循環不佳，代表心血管系統出了問題，無法正常將氧氣及養分輸送到全身，體溫調節的平衡機制紊亂，末梢部位特別感覺冰涼。

若長期有手腳冰冷問題，要特別注意是否有心血管疾病，應就醫檢查治療，並透過飲食、藥物及調整生活習慣進行改善。還可從運動保健著手，WaCare專家、物理治療師許愷彥分享下肢循環肌力訓練課程，循序漸進運動次數和強度，達到稍微流汗的程度，就能強化體溫調節能力。

★增強肌力 提升心肺功能

許愷彥說，下肢肌力增強後，心肺功能也會跟著提升，對熟齡族群來說，肌力訓練有助於預防骨質疏鬆症，減少跌倒、骨折的風險。

疫情期間，在家也能適度運動，許愷彥提醒，下肢肌力訓練課程進行前，先準備彈力帶或裝滿600㏄水的寶特瓶、無扶手椅子，就可跟著專家做三種「抬膝拉筋」運動，改善血液循環，讓身體暖起來。

疫情 肌肉 心血管疾病

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心血管病患寒冬運動 做好保暖再出門

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