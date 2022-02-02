吸電子菸+紙菸 染疫風險增7倍

吸電子菸及紙菸會造成肺損傷，感染新冠疫情風險增。(本報資料照片)

風靡一時的電子菸反而成為肺殺手！根據研究指出，13至24歲的青少年使用電子菸被診斷出感染新冠肺炎 陽性的可能性是非吸菸者的5倍；曾吸菸又使用電子菸的雙重使用者更達7倍。

台灣衛福部國民健康署調查指出，15歲至59歲等1000名民眾中，約有5.5%使用率，且有44.6%不知道電子菸的菸油多數含有尼古丁成分，還有丙二醇、甘油及其他化學添加物，有高度成癮及含有毒性的致癌物，無法幫助戒菸。

亞東紀念醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯指出，美國已有68例因使用電子菸造成肺損傷死亡的事件，且若是雙重使用紙菸、電子菸者更會與呼吸道和心血管疾病的風險增加有關，更是新冠肺炎的危險因子。

台灣世新大學教授鍾起惠團隊調查指出，傳統紙菸使用者中，有21.8%有紙菸與電子菸併用情況，有41.9%回答「以前有，但現在沒有使用電子菸」，又以「花費過多」達39.2%比率最高，還有21.0%民眾說使用後身體不適。

另外電子菸使用者中達52.8%使用可添加菸油式的電子菸，境內外已查獲多起電子菸含毒品 之案例，包括安非他命、大麻 等毒品成分，極可能讓使用者染上毒癮，嚴重戕害身體健康，並將自己置於難以預測的健康風險中。

對於電子菸風險中，也有超過七成者同意「電子菸會危害身體健康」，另近七成(66.4%)贊成「政府禁止電子菸」，且超過六成不認為可以幫助吸菸者戒菸。