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吸電子菸+紙菸 染疫風險增7倍

謝承恩
吸電子菸及紙菸會造成肺損傷，感染新冠疫情風險增。(本報資料照片)
吸電子菸及紙菸會造成肺損傷，感染新冠疫情風險增。(本報資料照片)

風靡一時的電子菸反而成為肺殺手！根據研究指出，13至24歲的青少年使用電子菸被診斷出感染新冠肺炎陽性的可能性是非吸菸者的5倍；曾吸菸又使用電子菸的雙重使用者更達7倍。

台灣衛福部國民健康署調查指出，15歲至59歲等1000名民眾中，約有5.5%使用率，且有44.6%不知道電子菸的菸油多數含有尼古丁成分，還有丙二醇、甘油及其他化學添加物，有高度成癮及含有毒性的致癌物，無法幫助戒菸。

亞東紀念醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯指出，美國已有68例因使用電子菸造成肺損傷死亡的事件，且若是雙重使用紙菸、電子菸者更會與呼吸道和心血管疾病的風險增加有關，更是新冠肺炎的危險因子。

台灣世新大學教授鍾起惠團隊調查指出，傳統紙菸使用者中，有21.8%有紙菸與電子菸併用情況，有41.9%回答「以前有，但現在沒有使用電子菸」，又以「花費過多」達39.2%比率最高，還有21.0%民眾說使用後身體不適。

另外電子菸使用者中達52.8%使用可添加菸油式的電子菸，境內外已查獲多起電子菸含毒品之案例，包括安非他命、大麻等毒品成分，極可能讓使用者染上毒癮，嚴重戕害身體健康，並將自己置於難以預測的健康風險中。

對於電子菸風險中，也有超過七成者同意「電子菸會危害身體健康」，另近七成(66.4%)贊成「政府禁止電子菸」，且超過六成不認為可以幫助吸菸者戒菸。

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