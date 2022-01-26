小心年菜藏飲食陷阱 營養師教5絕招防範過好年

過年圍爐菜色比起平時豐盛，飲食常不自覺過量，導致熱量超標、血糖上升。聯合報系資料照片

農曆春節將屆，親友圍爐相聚難免吃吃喝喝，飲食常不自覺過量，導致熱量超標、血糖 上升，對糖尿病 友更是一大考驗，但中榮埔里分院營養師提醒民眾，考量健康仍要節制飲食，糖友更要秉持均衡飲食為原則，善用5絕招開心過年。

台灣台中榮總埔里分院指出，過年圍爐菜色比起平時豐盛，像佛跳牆、糖醋魚、蘿蔔糕、米糕、酥炸金元寶等常見傳統年菜，多用油炸、油煎、糖醋、勾芡等烹調方式料理，相較於清蒸、川燙等較不健康，一頓年菜熱量往往超過建議的2至3倍。

該院營養科表示，年菜美食藏有熱量超標、血糖上升等飲食陷阱，一般民眾要注意，糖友更不能不防，過年時仍應均衡飲食，並善用食物份數代換、3低1高、多動531、自我監控、定時服藥，透過這「5絕招」有效穩定血糖過好年。

該院營養師劉郁庭說，絕招一「均衡飲食」適量攝取全穀雜糧、蔬菜 、水果、豆魚蛋肉、油脂與堅果種子、乳品等6大類食物，獲取人體所需營養素；絕招二「3低1高」即飲食攝取應低油、低鹽、少加工，更要高纖，每餐最少1拳頭蔬菜量。

絕招三「食物份量代換」透過食物代換適量攝取，像是蘿蔔糕4片或佛跳牆中1拳大的芋頭，等同1碗飯，別重複食用；絕招四「多動531」每周至少運動5天，每次30分鐘，心跳至少100下；絕招五「遵醫囑」定時服藥，切勿自行中斷。

台中榮總埔里分院也提醒民眾，除了飲食更要均衡，維持運動習慣，定時服藥監測血糖等5撇步外，更要注意含糖飲料改為無糖或水分攝取；此外，面對疫況嚴峻，須落實勤洗手、戴口罩、量測體溫等防疫措施，才能開心健康迎接新的一年。