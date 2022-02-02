保健Q&A／選錯食用油 易罹肥胖代謝症

現代人多過敏、婦科疾病、肥胖代謝性疾病等問題，多數原因都是因為錯誤使用油引起。（本報資料照片）

Q：高血脂(膽固醇)的人，是不是少吃油比較好？

油脂不僅能提供人體所需的熱量，也能協助脂溶性維生素的吸收，同時也是人體合成固醇類荷爾蒙的原料。因此有高膽固醇血症的人，不必刻意減少油脂攝取比率，而是要選用適當的油品，跟常人一樣，約占每日總熱量的30%。但血中膽固醇較高的人，建議減少攝取飽和脂肪的頻率，如豬油、牛油等。

大多數人的主觀認為脂肪的卡路里高「油=肥胖 」，其實脂肪與蛋白質和碳水化合物並列為三大營養素，是人體能量的主要來源。油脂不僅能提供人體所需的熱量，幫助體內吸收脂溶性維生素，構成細胞膜與荷爾蒙等，缺乏攝取油脂，可能會導致皮膚乾燥脫屑、掉髮，也與記憶力減退、生長緩慢、生殖障礙、憂鬱症等有關。

現代人多慢性病、發炎、過敏 、婦科疾病、肥胖代謝性疾病等問題，多數原因都是因為錯誤使用油引起。

Q：油開封後很容易出現油耗味，要不要放冰箱？如何保存？

油品只要開封後接觸到空氣便會開始氧化，因此建議選購時盡量以小包裝為主，避免開封後無法於短時間用完而發生變質，儲放時只要放在陰涼且避光的地方，不需要放在冰箱冷藏。

Q：選購油品時，是否應避免塑膠瓶裝？

油品跟塑膠瓶可能發生作用而釋出一些物質，以深色玻璃容器包裝的油品，有較好的遮避光性，能避免油品受到光照而產生變質現象。

Q：市面上有所謂「調合油」，是什麼油？調合油一定比較差嗎？

調合油是結合各種油品，依不同的比例調製而成的，品質好的調合油是可以結合各種油品的優點，提供人體所需的各種脂肪酸、增加油品的安定性，因此不一定比較差。

Q：購買進口橄欖油，如何判斷是不是真的原裝進口？進口再進行分裝的油會影響品質嗎？

可由EAN條碼前三碼簡單分辨是否原裝，像義大利 國家代號為800-839，西班牙國家代號為840-849，希臘的條形碼是520開頭，編號的意思是在原產地直接分裝好以後進口，不是離開原產地後到台灣或第三國才分裝。通常如果條形碼是60或69開頭，很可能是大桶橄欖油進口，到國內再分裝。至於進口再分裝是否會影響油品質，一般要看包裝標貼說明，注意是否有國家食品檢驗安全認證。

Q：等油冒煙才開始炒菜，是最適當的溫度？

若油品加熱後冒出陣陣白煙，表示已經達到油品的發煙點，已開始變質，此時不是炒菜的好時機。因為當油品達發煙點時，會開始產生化學變化，油品的成分為三酸甘油脂，當受熱達到發煙點時，就會漸漸分解成甘油及游離脂肪酸，吃下這種油，對身體反而有害。

每種油品都有它的烹調溫度，建議適時選用富含單元不飽和脂肪酸的油品，如橄欖油、苦茶油，因為當飲食中的單元不飽和脂肪酸取代飽和脂肪酸時，除了可降低總膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇），同時不影響到高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）的數值。

此外，平時也要適量攝取堅果、奇亞籽等，這些堅果種籽類不僅富含單元及多元不飽和脂肪酸，也富含纖維質及微量營養素、植化素，對於膽固醇高的人也有助益。（諮詢/桃園市中壢天晟醫院、纖體天成體重管理中心徐光漢醫師、營養師梁嘉麟）