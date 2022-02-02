煎煮炒炸 最忌一油到底 吃錯很傷身

每種油品特性不同、適用的烹調方式不一。（Getty Images）

疫情 期間，許多平時不下廚的人，開始在家烹飪煮食，最重要的柴米油鹽不可少，其中油品的選擇，尤其需要費心。專家提醒，從煎、煮、炒、炸、冷盤沙拉、烘焙，習慣「一罐油用到底」的人要留意，每種油品特性不同、適用的烹調方式不一，一罐油用到底容易變質，產生醛、酮、酸等氧化物質，吃進體內很傷身。

植物油的製作方式

中華食品安全協會理事黃乃芸指出，一般食用植物油的抽取方法有兩種：

1.壓榨法

「壓榨油」就是用壓榨法，將原料經過精選、清洗、浸潤、去皮、破碎以及加熱後，以壓榨機直接壓榨，使油脂流出。適用於油脂含量高（超過50%以上）的原料，如：橄欖、芝麻、花生等。

2.萃取法

「萃取油」是將原料組織破碎壓成片狀，經蒸煮加熱後，以熱溶劑進行萃取，溶出油脂，再透過加熱過程，使溶劑揮發並去除。而在「加工助劑衛生標準」中，明確規範用於萃取食用油的溶劑種類及殘留量。適用於含油量不高的大豆、葵花子等原料。

常見植物油的特性

植物油的營養元素，主要含維生素E、維生素K，與血液、生殖系統功能關係密切。不含膽固醇，但含植物固醇，不能被人體吸收，可阻止人體吸收膽固醇。植物油中所含脂肪酸可以分為四類，第一類：Omega-3，多元不飽和脂肪酸、最不穩定，易變質，例如亞麻仁油、紫蘇籽油、奇亞籽油、印加果油等；第二類：Omega-6，多元不飽和脂肪酸、最不穩定，易變質，例如大豆油、葵花油、玄米油、玉米油、葡萄籽油、芝麻油、玄米油、花生油、沙拉油等。

第三類：Omega-9，單元不飽和脂肪酸、穩定，較不易氧化變質，例如橄欖油、苦茶油、酪梨油、花生油、芥花籽油、果仁等。第四類：飽和脂肪酸，穩定，較不易氧化變質，例如椰子油、棕櫚油。

用油前先懂發煙點

黃乃芸指出，發煙點又稱冒煙點，是介於熔點與沸點間的溫度。油脂加熱後會起煙，只要達到發煙點以上就會開始變質，產生醛、酮、酸等氧化物質，不利健康。

她說，每一種油的化學式結構不同，對熱的安定性不一，耐受的溫度不同。因此在選用油品之前，必須先瞭解什麼是「發煙點」。

一般壓榨且未經精製處理的油脂發煙點較低，約170℃~200℃，較不適合高溫 烹調及油炸，例如麻油、花生油、橄欖油。

但使用溶劑萃取的油脂，如大豆油、葵花油、芥花油、葡萄籽油或棕櫚油等，均需經過精製製程，包括脫酸、脫色及脫臭等方式，移除油品中的游離脂肪酸、色素、氧化物及揮發性物質等雜質，以達到無味無臭且外觀澄清的目的，因此精煉過的油脂發煙點在200℃以上。

植物油與烹調方式：適合涼拌、低溫 烹調，例如花生油、菜籽油、芝麻油、橄欖油。

水炒、炒菜加水悶鍋（100℃）：沙拉油、紅花油、菜籽油、亞麻仁油、印加果油、葵花油、玄米油、玉米油、葡萄籽油、芝麻油、玄米油。

中火加熱(160℃)的炒煮烹調：冷壓初榨橄欖油、花生油、胡桃油、（苦）茶油、酪梨油、芥花籽油。

190℃高溫的煎、炸或大火炒烹：杏仁油、榛子油、椰子油、茶油、酪梨油、椰子油和棕櫚油、苦茶油。

如何判斷油溫？

將一根筷子插到油鍋裡

●筷子底下看到油冒泡泡

→約100-130度

●氣泡往上→約150度

●氣泡冒出表面→約180度

給主婦的廚房備油建議

為避免劣油危害，應根據不同烹調方式選擇油品。中華食品安全協會建議，廚房裡應該準備兩種油，分別為「涼拌油」和「煎煮炒炸油」，可以依照左列的表格選擇適合自己烹調的油，切記勿使用「萬用油」，一瓶用到底。每一種油都有其適合的烹調溫度，應依家中不同烹調方式去選用不同的油。