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過敏影響一輩子 醫師籲從小就要預防

健康醫療網／記者賴欣平報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

過敏的發生環環相扣，根據臨床統計，其症狀會陸續從腸胃道、皮膚、呼吸道出現，因此，台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長洪志興建議，過敏預防越早開始越好！否則一旦寶寶被誘發過敏，就只能靠藥物長期控制，且每次症狀發作，就要受一次折磨。

過敏干擾睡眠與學習 清潔、飲食兩大關鍵

以孩童常見的皮膚過敏為例，晚上皮膚感知較敏感，特別容易覺得癢。洪志興理事長分享，門診中遇過很多案例，常都是一癢起來孩子哭鬧不停，導致全家人睡眠品質都受影響。而長期睡眠不足會衍生許多問題，尤其孩子正在成長過程，恐造成精神不佳及專注力、學習效果下降。

為了避免過敏一再發作，洪志興理事長提醒，「環境清潔」跟「飲食」是兩大預防關鍵。許多家長都以為只做好衛生，把家裡打掃的一塵不染，使用防蟎產品等就可萬無一失，卻忽略慎選飲食。其實，飲食誘發寶寶過敏的機會仍相當高，三歲前孩子的腸道還在發育當中，很容易受到飲食刺激，引發過敏反應，因此所有吃下肚的東西都必須謹慎。

一歲前哺育母乳為最佳選擇 後續配方奶如何銜接？

首先，對嬰幼兒而言，母奶是最好、最天然的營養來源，含有完整寶寶所需的營養以及免疫球蛋白，能降低過敏風險，建議孩子出生後最好能盡量哺餵母乳。一歲之後，家長因為各種因素，得面臨要換配方奶銜接母奶的階段，「怎麼選擇」非常重要。洪志興理事長說明，部分水解蛋白配方產品，經過水解技術處理，原本牛奶中的大分子蛋白質被切成較細小的分子，就像牛排被切成小塊狀較好入口一樣，能在不影響營養的前提下，使腸道更好吸收，且能降低免疫系統反應的機會。

另外，過敏孩童也可適量補充益生菌，洪志興理事長說，現在有一些小朋友可吃的益生菌，協助減少過敏發作。

此「黃金時段」調養體質 過敏兒尤其重要

過敏兒有哪些食物要避免？洪志興理事長回應，過去認為過敏兒要6個月以上才能開始加入副食品，隨著醫學研究越來越深入，觀念也逐漸在轉變，現在孩童4個月左右即可視情形加入副食品。以美國曾做過的相關研究為例，過去美國對花生會產生過敏反應的孩童多，然而，研究團隊指出，若太晚讓孩童接觸花生，當後續食用到花生時過敏程度反而更嚴重；而讓孩童及早以少量開始慢慢適應，後對花生產生過敏反應的程度則較不嚴重。

食用副食品時，要多加注意孩子兩週內有無出現過敏症狀，若有，就記錄下來並停止，待長大再嘗試；但如吃了沒問題就可以兩週為一階段添加不同種副食品。洪志興理事長呼籲，寶寶們從一出生到三歲前，是奠定未來健康至關重要的階段，因此爸爸媽媽們務必要把握此「黃金時段」積極調整好體質。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52661

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