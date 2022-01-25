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咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

越來越多人不只愛喝咖啡，也開始講究如何沖泡咖啡。因此，台灣食品藥物管理署邀請蔡孟融營養師與大家分享咖啡與咖啡因的各種小知識，可以享受咖啡時光，又不造成身體負擔！

手沖展現咖啡層次 義式濃縮凸顯特性

咖啡沖泡方式非常多元，常見有手沖、義式濃縮、冰滴及冷萃等方法，手沖咖啡是把咖啡粉放入有濾紙或濾網，將熱水注入咖啡粉中，萃取出咖啡液。

手沖能展現咖啡的多重層次與香氣；義式濃縮咖啡是用義式咖啡機以高溫、高壓快速萃取出咖啡液，沖出的咖啡液濃厚且油脂呈乳化狀，可凸顯出咖啡本身的風味特性。不同操作手法也會巧妙影響咖啡風味，廣受許多咖啡迷的喜愛。

滴咖啡風味細膩 冷萃咖啡口感純淨

冰滴咖啡是以冷水或冰塊融化後的水滴，緩緩滴入咖啡粉萃取出咖啡液，冰滴咖啡的風味細膩，許多店家還會再將冰滴咖啡冷藏數天熟成，讓香氣更加有層次。至於冷萃咖啡的沖泡方式與冷泡茶相似，是將咖啡粉長時間浸泡冷水中，喝起來風味純淨而酸度較低，若再額外注入氮氣使冷萃咖啡產生綿密氣泡，口感會更加柔滑。

減少負面影響 選對最佳時間

想要咖啡的提神效果、又要減少負面影響，「喝對時間」很重要。蔡孟融營養師建議，咖啡因在人體內的半衰期約4～6小時，不想被咖啡因干擾睡眠，可將喝咖啡的時間提早，例如就寢時間是晚上10點，可拉長到睡前7小時就不喝咖啡，意即下午3點後就不再喝。

由於咖啡因在喝完後20～30分鐘才發揮作用，食藥署提醒，若有午休習慣，可先喝完咖啡立刻小睡片刻，醒來剛好可發揮提振精神的效果。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52639

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