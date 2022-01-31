我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

年終大掃除 4件居家用品要捨得丟 用太久恐影響健康

劉小川
地毯與地墊通常很少清潔，容易藏汙納垢。（本報資料照片）
地毯與地墊通常很少清潔，容易藏汙納垢。（本報資料照片）

年節前進行大掃除，雖然說勤儉是一種美德，但節儉也要合理，才能讓生活越過越幸福。盲目的勤儉，就會降低生活的品質，趁著年終大掃除，以下四個居家用品該丟就要丟，否則可能默默影響健康。

1.地毯、地墊

想要快速營造居家質感，很多人會在玄關、客廳、廚房鋪地墊、地毯等，增加舒適度。剛開始使用時，覺得地毯與地墊除了美觀外，踩著也舒服並能減少噪音，但地毯與地墊通常很少清潔，頂多用吸塵器清理，長期下來多了灰塵、塵蟎、毛髮等，都會滋長細菌。

玄關、廚房、浴室的地墊容易清潔，甚至可以丟洗衣機，但大張的客廳地毯，若不是家境優渥，可能也無法承受每次清潔的大筆費用。

對於家中有小孩的人來說，小孩子的手去抓充滿髒污的地毯，滿手都是細菌，再抓東西來吃，就容易「病從口入」，所以趁著年終掃除時就丟了吧。

2.設計不當的衣櫃

衣櫃是所有家庭必備的一項用品，為了增加收納，方便整理衣物，大多會挑選層板多、格子多的設計，能夠分區、分類疊放，但用一段時間後，會發現多格子的衣櫃其實不合理性很大。疊放衣物時，衣服只能放前排的位置，後排就浪費。又或者為分門別類，就會讓多餘的空間不知道該如何是好，久而久之剩下的空隙就會填上雜物，這樣一來，拿衣服不僅不方便，越變越凌亂。

建議大家，在裝修或購買衣櫃時，可選擇掛衣櫃、有抽屜、有格子的組合，這樣可滿足各式不同類別的衣物，拿取上也增添方便，不會造成抽一件倒整山的畫面。

3.廚房的瀝水架

多數人在廚房收納設計上，會在水槽上方安裝瀝水架，或在左右邊，方便洗後的碗盤有個棲身之地。挑選瀝水架時，有兩點要考慮，包括瀝水時的方便性、瀝水架的質量穩固性，因為不好的材質，在地震來臨時，或不小心碰撞就容易坍塌，不方便的瀝水設計，難以清洗或弄髒周圍的環境，重點是瀝水架如果不常清理，也是會堆積細菌。

所以瀝水架可以常換，或是重新設計合理利用的吊櫃，或設置更多的儲物空間，避免使用瀝水架。

4.藏污納垢馬桶刷

每間廁所都一定必備的清潔工具「馬桶刷」，硬毛結構能輕鬆去除馬桶髒污，但傳統的硬毛刷，並不能真正清潔得宜，因為會有些死角，無法徹底清潔。刷完後的馬桶刷就更別說了，有許多看不到的髒污通常會藏在毛刷內，但也不是天天使用，或常常清潔，這樣在廁所裡長時間滋生細菌，當然會影響健康。

建議大家可以換「一次性馬桶刷」，用完可以直接丟棄，再加上一次性的馬桶刷設計，表面接觸面積較大，對於清潔及摩擦力來說也相對到位，還能清潔馬桶死角，也不會造成細菌滋生。

馬桶刷有許多看不到的髒污藏在毛刷內，在廁所裡長時間滋生細菌，當然會影響到健康。（...
馬桶刷有許多看不到的髒污藏在毛刷內，在廁所裡長時間滋生細菌，當然會影響到健康。（本報資料照片）

天使 地震

上一則

心跳如小鹿亂撞 可能心律不整

延伸閱讀

阮經天變身廚神 逼宋祖兒喝馬桶水

阮經天變身廚神 逼宋祖兒喝馬桶水
他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有人當洗衣精用

他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有人當洗衣精用
中年婦如廁馬桶「滿江紅」就醫驚見6公分大腎結石

中年婦如廁馬桶「滿江紅」就醫驚見6公分大腎結石
抽水馬桶

抽水馬桶

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影

長輩「最常跌倒」地點曝光 超過一半都在這

2022-01-25 05:27
（圖：健康醫療網提供）

她的私密處「癢到受不了」竟是這樣吃導致？

2022-01-26 01:00
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
圖片來源 ／健康醫療網

咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？

2022-01-25 00:30
（圖：健康醫療網提供）

踏青不想敗興而歸？預防「膝關節退化」3要訣

2022-01-30 01:00

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄