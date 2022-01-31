年終大掃除 4件居家用品要捨得丟 用太久恐影響健康

地毯與地墊通常很少清潔，容易藏汙納垢。（本報資料照片）

年節前進行大掃除，雖然說勤儉是一種美德，但節儉也要合理，才能讓生活越過越幸福。盲目的勤儉，就會降低生活的品質，趁著年終大掃除，以下四個居家用品該丟就要丟，否則可能默默影響健康。

1.地毯、地墊

想要快速營造居家質感，很多人會在玄關、客廳、廚房鋪地墊、地毯等，增加舒適度。剛開始使用時，覺得地毯與地墊除了美觀外，踩著也舒服並能減少噪音，但地毯與地墊通常很少清潔，頂多用吸塵器清理，長期下來多了灰塵、塵蟎、毛髮等，都會滋長細菌。

玄關、廚房、浴室的地墊容易清潔，甚至可以丟洗衣機，但大張的客廳地毯，若不是家境優渥，可能也無法承受每次清潔的大筆費用。

對於家中有小孩的人來說，小孩子的手去抓充滿髒污的地毯，滿手都是細菌，再抓東西來吃，就容易「病從口入」，所以趁著年終掃除時就丟了吧。

2.設計不當的衣櫃

衣櫃是所有家庭必備的一項用品，為了增加收納，方便整理衣物，大多會挑選層板多、格子多的設計，能夠分區、分類疊放，但用一段時間後，會發現多格子的衣櫃其實不合理性很大。疊放衣物時，衣服只能放前排的位置，後排就浪費。又或者為分門別類，就會讓多餘的空間不知道該如何是好，久而久之剩下的空隙就會填上雜物，這樣一來，拿衣服不僅不方便，越變越凌亂。

建議大家，在裝修或購買衣櫃時，可選擇掛衣櫃、有抽屜、有格子的組合，這樣可滿足各式不同類別的衣物，拿取上也增添方便，不會造成抽一件倒整山的畫面。

3.廚房的瀝水架

多數人在廚房收納設計上，會在水槽上方安裝瀝水架，或在左右邊，方便洗後的碗盤有個棲身之地。挑選瀝水架時，有兩點要考慮，包括瀝水時的方便性、瀝水架的質量穩固性，因為不好的材質，在地震 來臨時，或不小心碰撞就容易坍塌，不方便的瀝水設計，難以清洗或弄髒周圍的環境，重點是瀝水架如果不常清理，也是會堆積細菌。

所以瀝水架可以常換，或是重新設計合理利用的吊櫃，或設置更多的儲物空間，避免使用瀝水架。

4.藏污納垢馬桶刷

每間廁所都一定必備的清潔工具「馬桶刷」，硬毛結構能輕鬆去除馬桶髒污，但傳統的硬毛刷，並不能真正清潔得宜，因為會有些死角，無法徹底清潔。刷完後的馬桶刷就更別說了，有許多看不到的髒污通常會藏在毛刷內，但也不是天天使 用，或常常清潔，這樣在廁所裡長時間滋生細菌，當然會影響健康。

建議大家可以換「一次性馬桶刷」，用完可以直接丟棄，再加上一次性的馬桶刷設計，表面接觸面積較大，對於清潔及摩擦力來說也相對到位，還能清潔馬桶死角，也不會造成細菌滋生。