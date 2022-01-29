掌握「3空間」、「2關鍵」 年節打掃省時又省事

玄關、客廳、廁所三個客人來會使用到的空間，應是打掃重點。(Getty Images)

轉眼就要過年了，還擠不出時間整理家裡，該怎麼辦呢？

台灣人稱收納教主的廖心筠建議，若年前時間有限，打掃時可以把握「3空間」、「2關鍵」，鎖定玄關、客廳、廁所三個客人會使用到的空間，及「斷捨離」、「統一色系」兩大關鍵。

廖心筠笑說這是「眼不見為淨法」，以玄關為例，把鞋子收到鞋櫃、雜物清掉，使其看起來乾淨清爽。

客廳的打掃原則是「所有大的平面都不要放東西」，若是家裡有幼兒，平常總是滿地玩具，則找幾個白色或透明（切勿使用花花綠綠）的箱子收納孩子的玩具、物品，不玩的時候，就收進箱子推到角落。

沙發上的外套、包包掛到門後，茶几上的報紙、杯子等物品如果太多，建議買一個收納推車分類放好。平面淨空，清潔打掃也會變得簡單迅速。

廁所、浴室如果看起來亂，主要是東西太多，建議一段時間沒用的就該「斷捨離」掉，剩下的以白色或透明盒子收納。廖心筠強調，統一色系會看起來整齊，她建議將浴室內的所有織品換成同一色系（白色為佳），最後換上一個舒服的踏墊。

廖心筠表示，請專業的家事員打掃當然不失為一個好方法，但前提是要自己先做好「斷捨離」。