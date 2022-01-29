我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

掌握「3空間」、「2關鍵」 年節打掃省時又省事

張瀞文
玄關、客廳、廁所三個客人來會使用到的空間，應是打掃重點。(Getty Images)
玄關、客廳、廁所三個客人來會使用到的空間，應是打掃重點。(Getty Images)

轉眼就要過年了，還擠不出時間整理家裡，該怎麼辦呢？

台灣人稱收納教主的廖心筠建議，若年前時間有限，打掃時可以把握「3空間」、「2關鍵」，鎖定玄關、客廳、廁所三個客人會使用到的空間，及「斷捨離」、「統一色系」兩大關鍵。

廖心筠笑說這是「眼不見為淨法」，以玄關為例，把鞋子收到鞋櫃、雜物清掉，使其看起來乾淨清爽。

客廳的打掃原則是「所有大的平面都不要放東西」，若是家裡有幼兒，平常總是滿地玩具，則找幾個白色或透明（切勿使用花花綠綠）的箱子收納孩子的玩具、物品，不玩的時候，就收進箱子推到角落。

沙發上的外套、包包掛到門後，茶几上的報紙、杯子等物品如果太多，建議買一個收納推車分類放好。平面淨空，清潔打掃也會變得簡單迅速。

廁所、浴室如果看起來亂，主要是東西太多，建議一段時間沒用的就該「斷捨離」掉，剩下的以白色或透明盒子收納。廖心筠強調，統一色系會看起來整齊，她建議將浴室內的所有織品換成同一色系（白色為佳），最後換上一個舒服的踏墊。

廖心筠表示，請專業的家事員打掃當然不失為一個好方法，但前提是要自己先做好「斷捨離」。

上一則

年菜添「蒜」營養價值高 如何保存？

下一則

男童雙腿水腫起紅疹 小心過敏性紫斑症 感冒過後要更警覺

延伸閱讀

吳謹言曝「延禧」隱藏版結局 喊話：好好守著「他們」

吳謹言曝「延禧」隱藏版結局 喊話：好好守著「他們」
疫中浴廁惹尷尬 「闔家辣」爆笑賀歲

疫中浴廁惹尷尬 「闔家辣」爆笑賀歲
微軟共同創辦人比佛利豪宅 4500萬元售出

微軟共同創辦人比佛利豪宅 4500萬元售出
女主播退租拿不回押金 搞破壞床上、沙發…甩滿麵條

女主播退租拿不回押金 搞破壞床上、沙發…甩滿麵條

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影

長輩「最常跌倒」地點曝光 超過一半都在這

2022-01-25 05:27
（圖：健康醫療網提供）

她的私密處「癢到受不了」竟是這樣吃導致？

2022-01-26 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？

2022-01-25 00:30
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行談，身心症狀者可藉疫情避開春節團聚，記者簡慧珍／攝影

春節症候群上身 醫師傳授謝絕聚會最佳擋箭牌

2022-01-25 05:29

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運