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簡單3招 年前大掃除 拒絕「扳機指」

王昭月
第一招「手指伸展運動」：把手掌張開，用另一手將要伸展的指節向後伸展，每次伸展至少15秒。（記者王昭月／攝影）
第一招「手指伸展運動」：把手掌張開，用另一手將要伸展的指節向後伸展，每次伸展至少15秒。（記者王昭月／攝影）

過年前大掃除，小心「板機指」上身。一名中年婦女大掃除後手指竟無法正常活動，不只疼痛還發出輕微聲響，就醫診斷是「板機指」。台灣「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師詹承偉說，板機指全名「手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎」，因手指動作太頻繁、時間太長或過度使力，使得屈指肌腱不斷重複摩擦掌骨遠端固定肌腱的「滑車」組織，也因發炎腫脹導致使肌腱無法在滑車內正常滑動，進而影響手指關節動作。

詹承偉說，扳機指好發主婦、上班族、維修工人等於需高度使用手指的族群，雖是小組織的問題，若不予理會，原本能逐漸消退的發炎組織會形成大腫塊，醫學上稱為「結節」，嚴重影響生活功能及外觀。長期過度使用手指，還可能併發媽媽手及腕隧道症候群等手部病症。

詹承偉建議，高度使用手指的民眾可在工作前先做一下手指屈指肌腱伸展動作，或適當休息、避免過度使用，若已有不適，也千萬不要硬撐，儘早接受治療，避免惡化。

要舒緩板機指疼痛，也可做三招運動，第一招「手指伸展運動」，把手掌張開，用另一手將要伸展的指節向後伸展，每次伸展至少15秒，以伸展屈指肌腱。第二招「關節阻擋運動」，則伸出需要運動的指頭，用另一手食指與拇指輕輕固定住近端或遠端的指節，之後彎曲手指。藉由活指間關節，讓屈指肌腱滑動。第三招「肌腱滑動運動」，將五指併攏伸直，接著彎曲手指，後握拳，最後以指尖觸摸掌根，每個動作維持10秒，再進行下個動作。藉由確實伸展每個指節的屈指肌腱，避免沾黏。

第二招「關節阻擋運動」：則伸出需要運動的指頭，用另一手食指與拇指輕輕固定住近端或...
第二招「關節阻擋運動」：則伸出需要運動的指頭，用另一手食指與拇指輕輕固定住近端或遠端的指節，之後彎曲手指。藉由活指間關節，讓屈指肌腱滑動。（記者王昭月／攝影）
第三招「肌腱滑動運動」：將五指併攏伸直，接著彎曲手指，後握拳，最後以指尖觸摸掌根...
第三招「肌腱滑動運動」：將五指併攏伸直，接著彎曲手指，後握拳，最後以指尖觸摸掌根，每個動作維持10秒，再進行下個動作。藉由確實伸展每個指節的屈指肌腱，避免沾黏。（記者王昭月／攝影）

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