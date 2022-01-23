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換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

記者林巧璉／高雄報導
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

台灣高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆也被稱換肝之父，23日接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳肇隆分享自己的養生之道，他自己種植有機蔬菜，如地瓜葉、茼蒿等；且每天堅持日行萬步。

陳肇隆教授是台灣及亞洲肝臟移植的開拓者，1984年完成亞洲首例成功的肝臟移植手術。

陳肇隆2015年退休後，頻繁出國演講，行程滿檔，身體過去操勞的狀況出現急性肝炎，這也讓他反思生活步調，開始過更養身的生活。

陳肇隆說，過去出國演講都只待一個晚上，現在儘量多留一天，除了可以放慢腳步，也順道享受當地的風土人情，避免過勞，學會慢活，也避免肝臟再出問題。

陳肇隆也是愛樹人，已在長庚種下5000多棵樹，他在每個值得紀念的日子也都會種樹，像是王永慶辭世當天也種下11棵肉桂樹，紀念王永慶，後續同仁一起響應，共種下372棵肉桂樹。陳肇隆說，他在最悲傷、最喜樂的時候都會種樹、種種子，沈澱心情。陳肇隆也現場邀請陳水扁在植樹節當天到長庚種樹。

陳肇隆說，自己常跟人分享，第一個最好的種樹時機是20年前，而第二個就是今天，「Never too late」，只要想做就去做，這也是人生哲理。

兩人談起生命貴人，陳水扁感謝陳肇隆過去加入阿扁的醫療團隊，「您是阿扁的救命恩人」。陳肇隆說自己的貴人，第一個是星雲大師，1971年，陳肇隆還在念高雄醫學院時，參加佛光山舉辦的大專青年佛學夏令營，首次與星雲大師結緣。2006年星雲大師不慎摔倒，摔斷肋骨，「肋骨斷掉是很痛的，但星雲大師為了佛寺業務，忍痛只住院兩天」。2011年陳肇隆成立星雲大師醫療團隊，星雲大師抱持著「與病為友」，令人欽佩。

第二個貴人是自己的老師史達哲（Thomas Starzl），「因為有他才有現在的我，才能救那麼多人」。第三個人則是王永慶，陳肇隆說當時畢業有200多人爭取6個外科醫師名額，「我一個月後拿到備取通知，我常勉勵學生，過去曾是備取的醫師，27年後當上這家醫院的院長，只要努力，就能成就一番大事。」

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