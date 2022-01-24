健康可樂餅 低GI、多纖維

起司雙色地瓜可樂餅。(圖：大林慈濟醫院提供)

疫情升溫，讓許多人考慮重拾「居家自煮」的生活。台灣大林慈濟醫院營養師曹長安、沈芝瑩與廚師吳家瑋分享「起司雙色地瓜可樂餅」食譜 ，用多纖維、低升糖指數（低GI）的地瓜，加上起司及咖哩蛋沙拉等，輕鬆製作好吃的可樂餅，大家不妨動手做做看！

這道料理，採用黃地瓜和紫地瓜做為主要食材。沈芝瑩表示，地瓜屬於低GI的食物，富含膳食纖維。黃地瓜含有豐富的β-胡蘿蔔素，可維持正常的視覺、成長發育，有助於增強免疫力 ；紫地瓜富含花青素，具抗氧化、抗衰老、護心肝作用，是很健康的食材。

曹長安說，此份食譜特別加入防疫與健康的概念，使用烘烤的烹調方式，不但可有外酥內軟的口感，也避免在享用美食的同時吃入過多的油脂。另外，將薑黃粉加入製作可樂餅的外衣食材，具有抗氧化、抗發炎及增強免疫力的功效。

●起司雙色地瓜可樂餅(10人份)

食材︰黃地瓜300克、紫地瓜100克、太白粉10克、起司片3片、玉米粒100克、低筋麵粉100克、雞蛋3顆、麵包粉100克、薑黃粉適量、沙拉油適量

調味料：砂糖、鹽

咖哩蛋沙拉醬：沙拉醬1包、水煮蛋3顆、咖哩粉、巴西 里葉適量

作法︰

1.地瓜切塊，放入蒸鍋蒸到熟軟取出，壓成泥。

2.加入砂糖、鹽及太白粉，攪拌均勻並成糰。

3.烤箱預熱至200℃。

4.取出適量地瓜糰，包入起司片、玉米粒，塑形成圓餅型。

5.麵包粉加入薑黃粉、沙拉油攪拌均勻，塑型的地瓜餅分別沾上低筋麵粉、蛋液與混勻的麵包粉。

6.烤盤鋪上烘焙紙，將可樂餅放入預熱好的烤箱烤7至10分鐘至表面金黃色。

7.沙拉醬加入切碎水煮蛋、咖哩粉與巴西里葉攪拌均勻，作為可樂餅的淋醬或沾醬食用。