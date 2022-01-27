健康吃年菜 掌握5要點

年節剩餘食材可製成清爽健康的「團圓石頭湯鍋」，熱量僅350大卡。(圖：北市衛生局提供)

農曆春節將至，過年期間免不了準備一桌子年菜，然而許多年菜高油、高鹽、高糖、高熱量，恐增加身體負擔。台北市衛生局與北市聯醫中興院區營養科團隊指出，製備或選購年菜應注意五大要點，也可利用年節剩餘材料，製作清爽美味的「團圓石頭湯鍋」，惜食又健康。

年節面對滿滿年菜，常會不自覺攝取過量，造成營養失衡，建議民眾年菜的製作可掌握五大要點。

一、六大類食物兼具：每餐適量攝取全穀雜糧類、蔬菜 類、水果類、豆魚蛋肉類、油脂與堅果種子類和乳品類等食物，來達到均衡飲食目的。

二、澱粉替換更營養：年菜主食選擇高纖維的全穀雜糧類，可以用糙米、五穀米、地瓜、金瓜（南瓜）、藜麥等來替代白米飯。

三、少油少鹽更健康：年菜烹調以蒸、煮、烤、燉、滷和涼拌等取代油炸方式，食材可選擇低脂肉類，如海鮮、雞肉或豆製品取代蹄膀、臘肉、香腸等高油、高鹽肉類。

四、高纖蔬果好消化：根據台灣衛福部「每日飲食指南」，建議民眾每日應攝取蔬菜類三至五份、水果類二至四份，準備年菜時，可選擇白蘿蔔、菇類、茼蒿、鳳梨等蔬果入菜，飯後或下午茶也可吃橘子、蘋果 、棗子及蓮霧等當季水果，不僅增添年節氣氛又可攝取高纖維食物，避免消化不良。

五、剩食利用多惜食：一般人吃剩的菜餚常會復熱處理，但多次復熱容易改變風味、營養價值變差，為確保菜餚新鮮度與減少營養素流失，提醒菜餚吃不完，務必冷藏或冷凍，或可做成「團圓石頭湯鍋」，亦即利用年菜剩餘的雞湯、大蝦、菇類製成，熱量僅350大卡，鈉鹽及油脂含量較低，膳食纖維充足。