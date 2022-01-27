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減鹽台式泡菜 助年菜解膩

鄭國樑
營養師吳家瑜提醒高麗菜營養價值高，不妨多吃，或做成泡菜隨時享用。(記者鄭國樑／翻攝)
營養師吳家瑜提醒高麗菜營養價值高，不妨多吃，或做成泡菜隨時享用。(記者鄭國樑／翻攝)

台灣衛福部桃園醫院營養師吳家瑜表示，高麗菜營養價值高，不妨多吃，也可以考慮做泡菜，年節期間當餐前開胃小菜解油膩助消化。

吳家瑜說，高麗菜屬於十字花科蔬菜，研究顯示高麗菜中的硫代葡萄糖苷及其分解產物，可降低罹患胰臟癌、乳癌、肺癌、結腸癌的風險，並可降低阿茲海默症心血管疾病發病率；另外還有豐富的膳食纖維、維生素C、K、礦物質鈣、磷、鉀及植化素，是極富營養價值的蔬菜。

高麗菜吃法簡單又多樣化，涼拌沙拉、熱炒、煮湯、醃製泡菜都美味。吳家瑜認為年節期間不免俗滿桌魚肉美味佳餚，建議用高麗菜製作泡菜當餐前開胃小菜可解油膩，又能增加膳食纖維攝取。

吳家瑜說，傳統泡菜做法常以高鹽份抑制細菌滋生，過多的鹽造成人體負擔，隨著冰箱普及，做出健康減鹽泡菜容易保存。

以600高麗菜公克為例，可以加胡蘿蔔30公克，紅辣椒適量，鹽37.5公克、二砂糖150公克、高粱醋150公克，將高麗菜洗淨去心，再以開水潤過，用手撕成可一口食用的大小，菜梗切成薄片把水瀝乾，加1兩鹽及適量的胡蘿蔔絲，稍微用手撥勻鹽巴，不要抓擠高麗菜，靜置2小時等候出水，接著以冷開水將高麗菜洗淨，並把高麗菜中的水分擠乾，去除多餘鹽分，放入玻璃容器。

另外事先煮好醃製液，將二砂糖及高粱醋隔水加熱融化，依個人喜好加入適量的辣椒段一起煮，冷卻後倒入玻璃容器，冷藏24小時後即可食用。

吳家瑜表示，現代人外食頻率增加，攝取足夠膳食纖維的方式其實很多種，除了炒青菜、燙青菜等方式，像上述簡單自製減鹽泡菜儲存於冰箱中，想吃就有，省時又方便，不失為聰明好選擇，但要提醒此配方為減鹽泡菜，對於需要嚴格控制鹽分的患者，仍需要注意攝取量。

蔬菜 阿茲海默症 心血管疾病

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