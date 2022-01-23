【食力】把握4大原則 均衡享用年菜健康不肥胖

一年一度農曆春節將近，台北市衛生局呼籲民眾於享用年菜時，別忘了遵守營養均衡、澱粉量攝取均衡、少油鹽糖、多高纖蔬果的原則，過個健康快樂的好年。(圖：食力提供)

每年期待的農曆春節到來，邀請親朋好友圍爐相聚的時候，免不了要準備一桌子的年菜，在圍爐團聚恐不自覺過量食用年菜，攝取超標的熱量，在年節過後身材圓了一圈，不僅增加身體負擔又引發慢性病的危險。因此，如何與家人及朋友們在假期間吃得開心又健康呢？

1、營養均衡不可少：

年節期間餐餐面對一桌子滿滿的年菜，常常會不自覺攝取過量，卻又營養失衡。台北市衛生局提醒民眾在選擇時切記掌握均衡飲食原則酌量取用，且每日需適量攝取全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜 類、水果類、油脂與堅果種子類和乳品類等6大類食物，以獲取各種人體所需的營養素。

2、澱粉替換不過量：

4分之1碗飯等於1塊蘿蔔糕的熱量，建議民眾可採用食物代換的方式適量攝取，以避免攝入過多的熱量。

3、少油、少鹽更健康：

為了避免年後身材胖一圈，建議年菜烹調上以蒸、煮、烤、燉、滷和涼拌等取代油炸等高油的方式，另外在食材選擇上可以選擇低脂肉類（海鮮、雞腿肉、豬里肌等）取代蹄膀、五花肉、香腸等高油肉類。

4、高纖蔬果好消化：

年節大魚大肉在眼前，總會抵擋不住誘惑，而忘了攝取蔬菜、水果的重要性。依據衛生福利 部國民健康署「每日飲食指南」建議國人每日應攝取蔬菜類3～5份、水果類2～4份，提醒民眾在準備年菜時，不忘搭配蔬食佳餚，可選擇好彩頭「白蘿蔔」、菇類、茼蒿、好運旺旺來「鳳梨」等新鮮蔬果入菜。飯後或下午茶也可來點吉祥如意「橘子」、平平安安「蘋果」、心想事成「柳橙」等當季水果，不但增添年節氣氛又可攝取到高纖維食物，促進腸胃道消化，避免年節期間有消化不良的狀況。

台北市政府衛生局呼籲民眾，年節期間在享受美食 之餘，更別忘記運動「333 原則」，每週至少運動3天，每次至少30分鐘，脈搏達到130下的標準，除以適量的運動消耗年節期間額外攝取的熱量外，更可以維持身體健康。以上訊息可至台北市政府衛生局網站查詢。(本文授權轉載自食力)