我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

天冷進補 中醫師教你這樣吃驅寒活血

沈能元
薑母鴨、藥燉排骨、四物湯、十全大補湯等為冬令常見進補食材。(本報資料照片)
薑母鴨、藥燉排骨、四物湯、十全大補湯等為冬令常見進補食材。(本報資料照片)

天氣寒冷，血管急速收縮，恐引發心肌梗塞、腦中風，身體保暖十分重要。中醫師說，天氣冷除添加羽絨衣等保暖衣物，毛帽、圍巾、手套缺一不可外，食物方面可多吃老薑、大蒜、辣椒等辛香料食材，或於烹調食物添加麻油、老酒等，如麻油雞、薑母鴨、四物雞湯等均可促進血液循環，但如果正在感冒、喉嚨痛應暫時不要進補。

開業中醫師吳明珠說，天氣寒冷，烹調食物時可多添加辛香料食材，達到驅寒、保暖的效果，而食補首選產熱食材，分別是老薑、辣椒及大蒜，其含有薑烯酚、薑辣素、辣椒素、蒜素等成分，多可促進血液循環。但若正在感冒、喉嚨痛、打噴嚏，或是有皮膚濕疹、搔癢、潰瘍等症狀，就應暫時不要進補，避免不適症狀惡化。

想以中藥材進補的人，她說，可以至中藥行調配「四物」包括當歸、熟地、川芎及芍藥，用於補血、活血、補肝，若加上稱為「四君子」的人參、白朮、茯苓、炙甘草，也就是「八珍」可以用作補氣，當八珍再加上黃耆、肉桂，可以加強肢體末梢血液循環及補腎，也就是「十全」，不論是四物、八珍、十全均可以做為藥燉排骨、雞湯等。

吳明珠說，如四物雞湯為採用當歸、熟地、川芎及芍藥各三錢，熬煮成濃湯後，再加入雞肉或雞腿燉煮，可以補血、活血、補肝。但當有感冒等身體不適時也應暫停進補。

此外，天冷時，要用圍巾圍住頸部、頭部。吳明珠說，圍著圍巾是避免寒氣從後頸部的大椎穴及後腦的風池穴進入體內，同時應穿著厚襪，以防寒氣從腳底入侵，而頭部也是人體散熱的重要位置，建議要戴著毛帽，避免體內熱氣流失。天冷時，更要多喝溫開水，避免血液濃稠，增加心肌梗塞、腦中風等風險。

中風

上一則

保健Q&A／腦中風病因多 吃保健品預防未必有用

下一則

防春節聚會壓力大 醫師建議備妥「答客問」

延伸閱讀

維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯 農曆新年聚餐最佳選擇 新增冬季藥材雞湯、椰子雞湯 是冬季進補佳品

維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯 農曆新年聚餐最佳選擇 新增冬季藥材雞湯、椰子雞湯 是冬季進補佳品
暴飲暴食小心誘發胃心症候群 中醫3招助改善

暴飲暴食小心誘發胃心症候群 中醫3招助改善
料理功夫／懶人料理 滑嫩炒蛋

料理功夫／懶人料理 滑嫩炒蛋
避免退化性膝關節炎報到 中醫師提供6大保養方法

避免退化性膝關節炎報到 中醫師提供6大保養方法

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影

長輩「最常跌倒」地點曝光 超過一半都在這

2022-01-25 05:27
（圖：健康醫療網提供）

她的私密處「癢到受不了」竟是這樣吃導致？

2022-01-26 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？

2022-01-25 00:30
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行談，身心症狀者可藉疫情避開春節團聚，記者簡慧珍／攝影

春節症候群上身 醫師傳授謝絕聚會最佳擋箭牌

2022-01-25 05:29

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些