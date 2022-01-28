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防春節聚會壓力大 醫師建議備妥「答客問」

簡慧珍
春節習俗多，常有民眾感到焦慮。圖為示意圖。(Getty Images)
春節習俗多，常有民眾感到焦慮。圖為示意圖。(Getty Images)

農曆新年習俗多，不少人出現焦慮、難以入眠的「春節症候群」，台灣衛福部彰化醫院精神科建議出現緊張情緒症狀的民眾，參考大家可能遇到的狀況及被問的問題擬訂「答客問」，若無法紓解，可求助精神科醫師，藉助專業諮詢或藥物改善症狀。

彰化醫院彰精神科主任梁孫源表示，春節常見的情況是單身者被親友追問何時結婚，結婚者被問何時生小孩、何時買房子，長輩有意無意或比較晚輩薪資，用來當作衡量事業成就的標準，另一種更不快樂的情況是家族聚會時，表面和諧。言語上被酸言酸語，只能氣在心裡；婦女準備過年瑣事多，還要遭受公婆嫌動作慢、不懂傳統習俗。

春節可能遇到各種的不愉快狀況，引起煩悶、焦慮、恐慌、吃睡不好甚至憂鬱，被統稱為「春節症候群」。彰化醫院精神科主任梁孫源說，有的人設法調適，「過完節就好了」，有的人無法釋懷，可能因此糾結，出現吃不下、睡不著、恐慌、鬱悶或焦慮等狀況。

梁孫源說，往年出現春節症候群的民眾，可根據經驗和上網搜尋網友討論，擬出春節答客問，例如被問有無對象，可以回答「交往中，改天再來拜會」、「我正在努力，很快會有好消息。」網路有很多答案，都可加修改採納為己用，過年聚會就能好整以暇應對，或許減輕「受傷」程度。

春節也常見急性腸胃炎、急性上呼吸道感染。中醫師張煒東建議，腸胃難以適應暴飲暴食，不要餐餐油膩，也要多喝水，晚上多準備一條被子放身邊，隨時保暖，以免著涼影響到腸胃和上呼吸道。

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