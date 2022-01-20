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提升免疫力 營養師建議使用彩虹飲食法

記者黃寅／台中報導
台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效果。圖／台中榮總提供
台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效果。圖／台中榮總提供

春節將屆， 疫情卻緊張，民眾都希望加強自己的免疫力。台灣台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效果。

台中榮總營養師指出，彩虹飲食法（Rainbow Diet）是美國癌症協會推薦的飲食方式，用來鼓勵大家餐盤上要富含紅、橙、黃、綠、白、藍紫黑等如彩虹般多彩的蔬菜、水果。而不同顏色的蔬果，含有不同的植物性化合物簡稱植化素，如茄紅素、葉黃素、花青素等，以下是各種顏色食物的營養價值：

●紅色食物：含番茄紅素、鞣花酸、槲皮素等植化素，具有抗發炎、抗氧化、免疫調節等保健效果，代表食物有番茄、甜菜根、紅甜椒、紅洋蔥、櫻桃、蔓越莓、石榴、草莓、西瓜等。

●橙色食物：含胡蘿蔔素、生物類黃酮、類胡蘿蔔素、薑黃素等植化素，具有抗氧化、內分泌調節等保健效果，代表食物有紅蘿蔔、南瓜、紅薯、薑黃、橘子、哈密瓜、木瓜等。

●黃色食物：含葉黃素、玉米黃質、鳳梨蛋白酶、薑辣素、川陳皮素、芸香甘等植化素，具有抗氧化、酵素活性、胃蠕動調節、促進腸道健康菌叢生成等保健效果，代表食物有玉米、薑、馬鈴薯、南瓜、黃甜椒、香蕉、鳳梨、楊桃等

●綠色食物：含兒茶素、綠原酸、葉綠素、類黃酮、葉酸、異黃酮、單寧等植化素，具有抗氧化、保護心血管、減低黃斑退化及白內障等保健效果，代表食物有蘆筍、花椰菜、荷蘭豆、綠色蔬菜、青蘋果、橄欖、綠檸檬、綠茶等。

●白色食物：含多酚、含硫化合物、植物性雌激素等植化素，具有抗氧化、保護心血管、免疫調節等保健效果，代表食物有高麗菜、白蘿蔔、白洋蔥、大蒜、菇類、水梨等。

●藍紫黑色食物：含花青素、類黃酮、白藜蘆醇、酚酸等植化素，具有抗氧化、強化記憶力、平衡情緒、保護神經等保健效果，代表食物有茄子、紫高麗菜、紫薯、藍莓、紫葡萄等。

營養師說，不同顏色的蔬果除了含有不同的植化素外，也富含維生素、礦物質、膳食纖維等對身體有益的營養素。

台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效...
台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效果。圖／台中榮總提供
台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效...
台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效果。圖／台中榮總提供

蔬菜 癌症 疫情

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