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過年除舊布新 「大掃除護身6招」避免渾身痛

游振昇
光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫，示範使用拖把動作，減少反覆彎腰。(圖：光田綜合醫院提供)
光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫，示範使用拖把動作，減少反覆彎腰。(圖：光田綜合醫院提供)

馬上就是農曆過年，許多家庭忙著大掃除，台灣光田綜合醫院醫師特製「大掃除護身懶人包」 ，六招讓民眾在大掃除時，將受傷機率減到最低。

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，因為是「大掃除」，因此活動量常比平時的清潔活動來得吃重，民眾常因過勞，導致身體各個部位的痠痛、甚至不小心而受傷，難得的新春假期，就在各種痛楚中掃興地度過。

嚴可倫整理了「年終拚掃護身懶人包」，希望提醒民眾，在大掃除的時候，適時地使用相關工具、以及各種自保姿勢，將受傷的機率減到最低，開心過個好年。

第一招、梯凳：很多比較高的位置例如櫥櫃、門窗、吊扇、冷氣、冰箱頂部等等的位置，都會在大掃除時好好的清理，建議使用小梯子、凳子，藉由提升整理者的高度，減少肩膀頻繁的高舉出力，避免拉傷、甚至旋轉肌袖受傷。

第二招、拖把：許多人會在大掃除時，用濕抹布蹲著或跪在地上地毯式的擦拭，時間一久，對於膝蓋以及腰部脊椎都是相當大的負擔；建議可以使用拖把取代抹布，減少反覆彎腰的動作；此外類似好神拖這樣的器材，更可以在清洗拖把的時候，不需彎腰出力，大幅減少受傷機率。嚴醫師表示，自己家中會準備兩隻，一隻用來拖地，一隻用來清理桌子、櫃子、門窗與洗車，安全省力又有效率。

第三招、蹲低：不管使用抹布或者拖把，還是免不了需要把水桶裡面的髒水倒掉、換上淨水，這時建議要先蹲下來才把水倒掉；而裝好水要提起的時候，也盡可能靠近水桶，蹲下再提起。以上兩個動作，都是要靠雙腿出力，減少腰部的過勞。

第四招、求救：面對比較重的家具，例如沙發、冰箱、流理台，建議尋求周圍家人的幫忙，多花一點點時間但確保安全，不要因為一時的貪快，獨自出力之後受傷後悔莫及；萬一真的找不到人幫忙，建議以推動取代搬動，減輕負擔；嚴可倫醫師表示，就有患者曾經因為獨自用力搬動流理台一下，導致脊椎壓迫性骨折，痛了兩三個禮拜才比較緩解。

第五招、防跌：大掃除常會使用大量的水來清洗，導致周遭的環境濕滑；或是使用前述的凳子、梯子，協助高處的清理；進行這些動作的時候，都需格外的小心，慎防因為站在高處、或是踩到溼滑的地面，導致滑倒、跌倒，甚至骨折。

第六招、口罩：因為疫情，口罩變得非常普及，除了是防疫的利器，也相當建議在打掃的當下佩戴口罩，減少揚起的粉塵造成口鼻的不舒服。

口罩 疫情 防疫

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