拒年後變「胖虎」 營養師教吃年菜5原則

營養師表示，過年可以把握「腰瘦」年菜五原則，包括白肉料理好輕盈、高纖維好消化、多天然少加工、少油烹調不長肉、飯前水利代謝。(Getty Images)

過年期間吃吃喝喝，大家最怕的就是「吃越多，胖越多」。面對過年大餐，台灣榮新診所營養師李婉萍表示，多以白肉取代紅肉、多吃菇類等高纖維食材，最重要的是吃飯前先喝500毫升的白開水助消化，才不會過完年後腫成「胖虎」。

李婉萍表示，過年可以把握「腰瘦」年菜五原則，包括白肉料理好輕盈、高纖維好消化、多天然少加工、少油烹調不長肉、飯前水利代謝。

她進一步說，白肉相較於紅肉熱量低，且富含蛋白質，包括雞肉、鴨子都屬於此，因此像是醉雞就是不錯的年菜選擇。另外，海鮮如蝦子、鱸魚等「鋅」含量高，可增加免疫力 、活化白血球，也可入菜。

由於過年常常大魚大肉，容易引起腸胃不適，也要多食用高纖維食材。李婉萍表示，蔬菜 纖維分為「硬」纖維與「軟」纖維，地瓜葉、空心菜梗屬「硬」纖維，雖然纖維含量較高，但因為口感偏硬，許多民眾恐因咬不動或不愛咬，反而無法攝取到纖維、營養。

而菇類、高麗菜屬於「軟」纖維，可以輕鬆咀嚼攝取，尤其兩朵乾香菇的纖維含量就等於一碗高麗菜，因此相當推薦菇類入菜。

另外在料理上，李婉萍也強調，傳統上魚類的年菜多用「燴汁」的方式烹調，但醬汁的熱量高；因此可用將蛋絲、筍絲、胡蘿蔔絲香煸後拌在魚上，不僅增加香氣也增添色彩。

而年節常吃的年糕、蘿蔔糕和甜粿，也應盡量以「蒸」取代「煎、炸」。李婉萍舉例，若蘿蔔糕的熱量有100大卡，用蒸的熱量維持百大卡，但用煎的則會增加到180大卡，若使用油炸熱量就會飆升到360大卡。

她也提醒，糕粿類容易刺激胃酸，因此也可以搭配山藥、秋葵等「護胃」蔬菜，並少喝氣泡飲料，避免腸胃不適。若想過完年身材依舊，飯前可先喝500毫升的水幫助代謝。

吃年菜除了善用小技巧維持好身材外，台灣食藥署食品組長蔡淑貞也強調，在食材烹調上需注意砧板、刀具生熟食分離，並且須將雙手清潔乾淨後再下廚，才不會不小心把細菌吃下肚。