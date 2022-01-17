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冬天吃太補 Omega-3促代謝

健康醫療網
Omega-3脂肪酸可從鮭魚等食物中攝取，可幫助人體抵抗發炎反應。 (Getty Images)
Omega-3脂肪酸可從鮭魚等食物中攝取，可幫助人體抵抗發炎反應。 (Getty Images)

43歲的鍾大哥是一名藍領工頭，由於平時都是大量的勞力工作，下班時常跟三五好友們一起去吃熱炒飲酒，紓壓兼顧補充體力，近日更因為天氣嚴寒的關係，薑母鴨、羊肉爐、藥膳排骨等進補鍋物更是每日聚餐的口袋名單；某日，鍾大哥跟好友正在享受美味薑母鴨時，起身突然覺得胸口嚴重悶痛昏倒在地，緊急送醫檢查竟然發現自己的三酸甘油脂已經飆高接近2000，是正常的十幾倍，險些因為心肌梗塞喪命！

台灣家醫科醫師洪暐傑表示，以往大部分的人都以為三高心血管疾病是老年人的專利，然而目前三高逐漸年輕化，以高血壓為例，依據台灣國民健康署網站新聞指出，18到39歲有高達36.6萬人罹患高血壓，其中知道有高血壓者只有13萬人，而有近24萬人不自知。三高年輕化主因包含現代人日常飲食接觸過多精緻餐點、含糖飲料以及高油脂、高熱量等炸烤食物，尤其在冬天，因為天氣冷的關係更常吃高熱量食物進補，更要注意飲食間潛藏的健康危機。

磷蝦油磷脂質 更好吸收

洪暐傑醫師呼籲民眾，飲食要特別注意整體的熱量控制以及營養均衡，其中有個重要觀念就是Omega-3與Omega-6脂肪酸的比例，Omega-6脂肪酸常見的主要來源可能有大豆油、葵花子油、肉類或者是一些炸類的食品等，而Omega-3脂肪酸主要較容易從鮭魚、鯖魚、磷蝦等來源幫助攝取；Omega-3主要是幫助人體抵抗發炎反應，但Omega-6則相反是促進人體發炎，兩者需要取得平衡，比例嚴重失衡會對健康造成負面影響。

洪暐傑醫師說明，根據海外研究顯示，體內的Omega-3（包含DHA與EPA）比例若過低，容易增加心血管疾病發生機率。常見攝取Omega-3的方式除了飲食外，也能補充魚油或是磷蝦油。魚油跟磷蝦油兩者的差異主要在於組成結構的不同，魚油是三酸甘油脂結構，而磷蝦油是磷脂質結構，跟人體腸胃道細胞膜的結構比較類似，因此磷蝦油在吸收率相對來說比較高。

抗氧化營養素 增抵抗力

不論是冬天還是夏天，都要注意營養素的攝取，除了補充Omega-3之外，抗氧化營養素也很重要，像是維生素E、Ｃ、ß-胡蘿蔔素……等，都是維持人體健康機能的重要元素，同時可降低身體細胞的耗損和發炎，根據台灣農委會官網指出，磷蝦油中含有的蝦紅素抗氧化能力是維生素E的550倍，可幫助預防氧化、調節生理機能。在挑選南極純淨磷蝦油時，可以選擇有信譽的國際大廠牌，吃得安心！

洪暐傑醫師提醒，健康的身體應該從年輕就開始注意、保養，正常的睡眠、規律的運動以及均衡的飲食是缺一不可，緊接著的農曆新年要到了，在團圓聚餐的時候更要注意飲食均衡，可以提高攝取Omega-3，幫助機能體內代謝、遠離三高心血管疾病威脅，打造由內而外的好氣色！

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