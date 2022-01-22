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職能師教玩「鏡子遊戲」 長者在家健康動延緩失能

賴香珊
民眾在家可與長輩玩「鏡子遊戲」增進互動及健康，若長輩無法站姿，也能坐著進行。(圖：台中榮總埔里分院提供)
民眾在家可與長輩玩「鏡子遊戲」增進互動及健康，若長輩無法站姿，也能坐著進行。(圖：台中榮總埔里分院提供)

疫情加劇，民眾減少外出活動，尤其對長輩身心健康狀態並非好事，台灣台中榮總埔里分院復健科因此建議，民眾在家可與長輩玩「鏡子遊戲」，透過簡易居家式預防活動增進互動，也維持其健康和延緩失能。

職能治療師王哲煜表示，在家除自己做運動，更建議照顧者、兒孫透過簡易有趣且執行簡單的居家遊戲與長者互動，其中「鏡子遊戲」以「動作帶動者」和「模仿者」為概念，讓照顧者熟悉如何扮演兩種角色，玩法可視長輩身體狀態調整。

「鏡子遊戲」顧名思義就像照鏡子一樣，因此活動時，長輩與照顧者要面對面，之後請長輩盡量「模仿照顧者動作」，而做動作過程不用快，要依長輩的認知能力及體能，適度調整動作難易度及範圍，例如用上肢寫字、雙側上肢同時活動、上肢加腰臀（左右前後擺）、上肢加下肢（膝蓋微彎再伸直）等動作。

天冷且疫況加劇，不能出門，民眾可在家陪長輩玩「鏡子遊戲」，維持其健康來延緩失能。...
天冷且疫況加劇，不能出門，民眾可在家陪長輩玩「鏡子遊戲」，維持其健康來延緩失能。(圖：台中榮總埔里分院提供)

反之，也能由長輩做動作「讓照顧者模仿」，但遊戲過程中，照顧者可請長輩在其能力範圍內，同樣不用快，但盡量將動作做大、做難，如此可讓長輩知道他的活動度是否足夠；倘若長輩無法以站姿活動，就改採以「坐姿」進行，並將動作簡化成舉右手、舉左手、抬右膝及抬左膝，能力好者採舉手抬膝的合併式動作。

王哲煜也提醒，照顧者在進行鏡子遊戲前，可以先面對立鏡或能映照自身影像的門窗等，先行練習觀察及帶動作鏡中的自己，這樣才會知道長輩是否有確實比擬自己，而在家持續活動，也能達到延緩老化失能、減少肌力流失、促進認知功能等效果。

天冷且疫況加劇，不能出門，民眾可在家陪長輩玩「鏡子遊戲」，維持其健康來延緩失能。...
天冷且疫況加劇，不能出門，民眾可在家陪長輩玩「鏡子遊戲」，維持其健康來延緩失能。(圖：台中榮總埔里分院提供)
民眾與陪長輩玩「鏡子遊戲」前可先照鏡子練習觀察及帶動作鏡中的自己。(圖：台中榮總...
民眾與陪長輩玩「鏡子遊戲」前可先照鏡子練習觀察及帶動作鏡中的自己。(圖：台中榮總埔里分院提供)

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