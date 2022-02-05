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除了罹癌風險 檳榔還會干擾脂肪代謝

許政榆
「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌。（本報資料照片）
「檳榔」為世界衛生組織承認的致癌物，不論有無添加物都可能致癌。（本報資料照片）

氣溫一驟降，台灣就有民眾用嚼檳榔方式取暖，國際癌症研究中心（IARC）已證實，不管你吃的檳榔有沒有添加物，都有很大的致癌風險。檳榔含有檳榔素（arecoline）和檳榔鹼（arecaidine），會透過嚼食摩擦（機械性）接觸及汁液（化學性）刺激口腔黏膜而產生癌變，除傷害牙齒、牙周病變，增加口腔、咽等部位罹癌風險，也會干擾脂肪及葡萄糖代謝，導致或加重高脂血症、第II型糖尿病和代謝症候群等。

台灣國健署癌症登記資料及衛福部死因資料顯示，台灣每年超過8000人罹患口腔癌、3000多人死於口腔癌，其中9成是男性，發病時多為中壯年，一旦罹癌，對家庭生計影響甚大。

根據台灣口腔黏膜檢查資料發現，透過篩檢發現之口腔病變者，有75%（0-1期）屬癌前病變及早期癌症，只要戒除嚼檳榔、吸菸習慣、搭配治療，可降低癌前病變轉化為惡性之風險，加上定期檢查更可降低26%死亡風險，而未接受篩檢的口腔癌患者，則有5成為晚期癌（3-4期），由此可見定期篩檢之重要。

根據癌症發生與死亡資料顯示，近年來台灣人口腔癌標準化發生與死亡率趨勢漸趨平緩，其中30至49歲男性口腔癌標準化發生率，自2009年每10萬人口之59.1人，降至2018年每10萬人口44.7人，降幅達24.4%。民眾應持續保持「拒絕檳榔、菸、酒」、「定期篩檢」、「即早治療」等習慣，遠離口腔癌的威脅。

國健署呼籲，30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，若自己發現口腔黏膜出現持續兩周無法癒合的潰瘍、不明白色或紅色的斑塊或是嘴巴、舌頭活動受限制、甚至腫塊等破、斑、硬、凸、腫情形，應儘速就醫，千萬別錯失早期治療良機。

癌症 篩檢 糖尿病

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