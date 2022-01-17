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年節熬夜小心惹眼睛缺氧 5秘訣舒緩不適

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖片來源：健康醫療網）
（圖片來源：健康醫療網）

農曆新年即將來臨，很多人會趁著連假期間毋須上班上課盡情玩樂，通宵打牌、熬夜追劇、徹夜打電玩，狂歡之餘常常過度使用眼睛，造成眼睛乾澀、充血脹痛，或引發更嚴重的眼疾問題；尤其是隱形眼鏡族，往往因超時配戴導致角膜缺氧、水腫，甚至演變為角膜潰瘍。

眼睛脹痛、視線模糊 恐是角膜缺氧

台北慈濟醫院眼科部吳淑雅醫師指出，角膜本身沒有血管，僅靠淚水溶氧維持新陳代謝，而覆蓋在角膜之上的隱形眼鏡會隔絕淚水影響透氧，當角膜缺氧會發生水腫，產生眼睛脹痛、紅腫畏光、視線模糊等症狀。

此外，夜晚基礎性淚水分泌相對減少，缺乏淚水的滋潤隱形眼鏡容易與角膜沾黏，若逕自強行摘除，恐造成角膜損傷，若又加上清潔不當，引發細菌感染、角膜潰瘍更時有所聞。

護眼5祕訣 守護靈魂之窗

不論有沒有配戴隱形眼鏡，不正確的用眼方式都會造成眼睛傷害。吳淑雅醫師說明，眼睛聚焦時睫狀肌會持續用力，時間一久便會導致肌肉緊繃痠澀疲勞，若感覺眼睛脹痛不適，可以透過熱毛巾輕敷於眼部，舒緩眼周肌肉，更分享護眼5祕訣：

1.適度休息保持距離：掌握用眼每30分鐘休息10分鐘的原則，且維持40公分距離、充足的光線及良好坐姿。

2.正確使用隱形眼鏡：配戴隱形眼鏡須以8-10小時為限，隨身攜帶傳統眼鏡以利更換，並確實做好隱形眼鏡清潔及保養。

3.維持正常作息飲食：熬夜、過度油膩的飲食，不只影響身體健康，還會增加霰粒腫、眼中風的發生機率，開心過節的同時也不應過度放縱。

4.多補充護眼營養素：深綠色蔬菜、南瓜、玉米、胡蘿蔔、奇異果等蔬果富含葉黃素、玉米黃素與維生素，對眼睛保健有益處。

5.增加戶外活動時間：每日從事2-3小時的戶外活動，減少使用3C產品的時間，可以太陽眼鏡、遮陽帽進行眼睛防曬，避免陽光直射眼睛。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52552


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