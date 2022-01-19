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氣喘反覆發作 和平共存之道：規律用藥、改善生活習慣

健康醫療網
天冷，氣喘容易反覆發作惡化。(Getty Images)
天冷，氣喘容易反覆發作惡化。(Getty Images)

劉小姐近來頻繁反覆氣喘發作，經常咳嗽，晚上因為喘而無法入睡，影響生活品質，相當不適。經醫師詢問下才發現該患者平時不規律使用吸入型藥物，又因為秋冬氣溫溫差變大，因此容易誘發頻繁氣喘發作，於門診給予短暫口服類固醇治療，加強吸入性藥物劑量，合併抗組織胺藥物後，氣喘發作頻率得到緩解。

台中榮民總醫院灣橋分院胸腔科戴士豪醫師表示，氣喘是常見的慢性疾病，台灣氣喘盛行率為5~10%，即100人裡就有5~10人可能有氣喘問題。氣喘無法根治，但是在規則及良好的藥物控制，可以好幾年都沒有發作，與氣喘「和平共存」，然而患者也可能因未注意到的細節而引起反覆發作。

氣喘藥物分控制、緩解2類

氣喘病是一種受體質和環境因素共同影響的氣道疾病，戴士豪醫師說明，氣喘的治療藥物分為控制藥物和緩解藥物。控制藥物包括吸入類固醇、長效型氣管擴張劑、口服類固醇、白三烯調節劑、緩釋型茶鹼等，需規則且長期使用；緩解藥物包括短效型的氣管擴張劑，主要用於迅速急性發作症狀，例如咳嗽、胸悶、喘鳴。

反覆發作應探究惡化原因

外，對於反覆發作或是頻繁使用緩解藥物的患者，需要詳細探討其惡化原因，常見原因包括感染、過敏、情緒不穩、鼻竇炎、胃食道逆流、吸菸、空氣汙染等因素，另外亦須探討患者控制藥物的服從性跟控制藥物的使用正確性。

戴士豪醫師強調，若不正確使用吸入藥物恐會導致藥物殘留於口腔而無法進入肺部，因此病人每次回診時，須給醫師或藥師確認吸入藥物劑的使用方式，才能有效控制氣喘；如長期操作不良的吸入藥物，需替換不同廠牌的吸入藥物，讓患者對於吸入藥物上手，以達到最佳效果。

(本文由「健康醫療網」提供)

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