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吃太快太飽、愛精緻甜食…這些飲食習慣易致胃食道逆流

健康醫療網
喝熱湯，或是享用熱呼呼的火鍋，容易誘發胃食道逆流。（Getty Images）
喝熱湯，或是享用熱呼呼的火鍋，容易誘發胃食道逆流。（Getty Images）

隨著天氣轉涼，常會讓人吃飯時忍不住多喝幾碗熱湯，或是直接享用一頓熱呼呼的火鍋，吃飽身體是暖和了，但是這樣的進食方式容易誘發胃食道逆流，可能出現胃酸上逆、胸口灼熱、胸悶胸痛、咽喉異物感等症狀。

台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師張馨予指出，胃食道逆流，指飲食後胃裡的胃酸或氣體逆行往食道去、甚至湧上喉嚨，透過一些生活習慣的建立可以減少胃食道逆流的發生，如放慢進食速度，儘量細嚼慢嚥；三餐定時定量，七、八分飽的程度即停止進食；避免食用高油、不易消化、容易刺激胃酸分泌的甜食或過酸的食物；而酒、碳酸飲料和含咖啡因的食物，如：咖啡、茶、可樂等會降低下食道括約肌的壓力，容易使胃酸逆流，也建議減少飲用。

NG 重口味沾醬+氣泡飲

張馨予醫師表示，飯後喝湯和火鍋類進食方式容易延遲胃排空的速度，又容易吃過飽而增加胃內部的壓力，甚至有時吃鍋太熱又搭配碳酸或含氣泡飲品不但增加胃內部壓力又降低下食道括約肌壓力，讓胃酸或氣體更容易往食道喉嚨去。

因此，在吃鍋類食物時，可以挑選較清淡口味、避免重口味沾醬、保持細嚼慢嚥、不要一次煮太多菜或肉以免吃過飽、避免搭配氣泡或碳酸飲料、喝湯選在飯前只喝少量都可以減少出現胃食道逆流機會。

OK 睡覺時墊高頭部

最後，張馨予醫師提醒，除了前面提到飲食的注意項目外，若已經出現胃酸逆流的症狀，睡覺時可多放一個枕頭，把頭部墊高15到20公分，減低不適的情況發生。

保健方面，可以多吃一些保健胃的食物，山藥、秋葵、南瓜、木瓜、黑木耳、生薑等食材可以針對不同類型胃食道逆流的病人服用；此外，平時可以按摩穴位對於保養或者是急性症狀緩解都有幫助，常見的穴位如合谷穴、內關穴和足三里穴。

(本文由「健康醫療網」提供)

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