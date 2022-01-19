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缺牙沒關係？易患牙周病 還提高罹患心血管疾病機率

記者廖靜清／綜合報導
牙醫師呼籲，千萬別輕忽缺牙造成的影響。(Getty Images)
牙醫師呼籲，千萬別輕忽缺牙造成的影響。(Getty Images)

一名70歲長輩就醫時抱怨，食物常常咬不斷、牙齒鬆動沒力氣、無法啃喜愛的雞腳……，牙科醫師陳紀帆說，還沒請對方張開嘴看診，已經可以料到有缺牙情形；用儀器檢查後，口腔內的死角留有食物殘渣，且患有牙周病。

保持「80/20」養牙防老

老化是人體自然反應，但缺牙也是正常的老化現象之一嗎？陳紀帆說，從小養成正確的護牙觀念，老了想要擁有一口好牙並非難事。世界衛生組織（WHO）建議，80歲以上的長者至少應該要有20顆保護生理需要的功能牙，達到「80／20」標準，其中不包含假牙，才能維持咀嚼功能以及營養吸收。

缺牙會造成哪些問題？陳紀帆表示，最直接的影響是無法好好吃東西，久了容易引發營養失調，身體就會愈來愈虛弱，各項器官的機能也會變差。其次是發音及顏面上的變化，講話「漏風」、發音不標準，降低人際社交的自信；缺牙過久會導致雙頰逐漸萎縮凹陷，有礙面子美感。

缺牙、牙周病是相互關係

造成缺牙的原因，除了意外碰撞和嚴重齲齒需拔除之外，主要凶手就是牙周病；平時若忽略牙齒清潔，牙齒周圍組織容易因細菌感染讓牙齦與支撐牙齒的齒槽骨萎縮，漸漸地鬆動脫落。缺牙和牙周病是相互關係，當咬合面不平整時，兩側牙齒會往缺牙處傾倒，食物殘渣容易堆積，牙周病加劇。

積極治療 找回咀嚼能力

扣除智齒，成年人應有28顆牙，缺牙後會打破全口的平衡，提高牙周病的發病率。陳紀帆提醒，牙齒的健康影響老年生活品質，口腔衛生不只是牙齒問題，長期咬合不正會造成顳顎關節障礙、肩頸痠痛等。口中的細菌從牙周組織進入血管後，會引起心血管疾病、糖尿病等；咀嚼功能會牽動大腦，缺牙易導致失智症或加速惡化。

陳紀帆呼籲，千萬別抱持「缺幾顆牙沒關係」的心態，應積極治療找回原有的口腔咀嚼能力。重建缺牙區，可選擇固定式的牙橋及植牙、活動式假牙、植牙加上活動假牙的混和式，三種方式各有優缺點，可依個人需求、預算、體質多討論重建治療。即使戴上假牙，仍要注重最基本的清潔，牙刷搭配牙線有加乘效果，更要定期回診檢查密合度、舒適度，延長使用效益。

牙齒清潔與保養
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