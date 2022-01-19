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配戴軟式隱形眼鏡 幫助學童控制近視

記者王思慧／綜合報導
台灣門諾醫院眼科醫師許明木建議，孩童若不想戴眼鏡，可選擇「軟式周邊離焦隱形眼鏡」，配戴非常容易。（圖：門諾醫院提供）
台灣門諾醫院眼科醫師許明木建議，孩童若不想戴眼鏡，可選擇「軟式周邊離焦隱形眼鏡」，配戴非常容易。（圖：門諾醫院提供）

台灣一名10歲的小甯（化名）開學後，發現黑板上的字常看不清楚，經眼科醫師檢查，發現已近視200度，由於小甯不想戴眼鏡，醫師建議選擇配戴「軟式周邊離焦隱形眼鏡」，不僅配戴、脫取容易，軟式鏡片幾乎感覺不到異物感，一段時間下來，近視度數穩定，也讓家長安心許多。

花蓮門諾醫院眼科醫師許明木表示，既然「近視不可逆」，如何減緩近視增加幅度，成為治療近視的目標。

許明木說，控制兒童近視的方法有4種，分別為「點長效散瞳劑」、「角膜塑型片」、「配戴周邊離焦眼鏡」，以及「軟式周邊離焦隱形眼鏡」。其中常用的散瞳劑雖然效果顯著，但散瞳劑仍有易畏光、看近無法聚焦的副作用，需要搭配多焦變色眼鏡。

而睡覺時配戴的角膜塑型片，屬硬式隱形眼鏡，建議9歲以上配戴，因配戴時數至少8小時，對於孩童夜間的睡眠品質、是否常熬夜、容易揉眼睛等因素都須評估，否則成效有限。

許醫師表示，現在市面上有新型的「日間軟式周邊離焦隱形眼鏡」，適合學童配戴，一款是日拋型，不需每天保養清潔的無散光鏡片，適合600度以下的兒童配戴；另一款則是任何高度數都有的雙周拋，優點是異物感低、運動方便。雖然軟式日拋隱形眼鏡需自費，但考量其功效及方便性，愈來愈多的家長選擇給孩子配戴。

另外，針對近視度數快速增加，或是高度近視危險群的學童，依眼科醫學會近視防治控制小組建議，不論是哪一種控制近視的方式，搭配低濃度長效散瞳劑雙管齊下，都可達到最好的效果。

現在孩童容易近視需要控制，其中「軟式周邊離焦隱形眼鏡」配戴容易，讓很多家長自費給...
現在孩童容易近視需要控制，其中「軟式周邊離焦隱形眼鏡」配戴容易，讓很多家長自費給孩子使用。（圖：門諾醫院提供）

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