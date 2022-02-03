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大胃王吃播燙嘴「食道癌」虎視眈眈

綜合報導
吃播。 （本報資料照片）
吃播。 （本報資料照片）

近年「吃播」影片竄紅，各路大V狼吞虎咽、大快朵頤同時，腫瘤醫師卻擔心這些大胃王出現「職災」：短時間內吃進過多食物，恐提高食道癌風險。

吞嚥出現困難 以為上火

北京青年報報導，早期的食道癌症狀並不明顯，一開始會出現吞嚥異物感，或胸骨後疼痛，有些人以為是「上火」或咽喉炎。但症狀會隨著時間加重，最初表現為吃饅頭、米飯等食物感覺發噎，逐漸發展為喝粥、喝湯也會費力，整個人也會明顯消瘦。

當腫瘤轉移時，可能出現聲音沙啞、鎖骨上淋巴結腫大或呼吸困難等。如果患者出現胸痛、咳嗽、發熱，需要立即醫療，警惕食管穿孔。

熱食燙口。 （本報資料照片）
熱食燙口。 （本報資料照片）

不良習慣 助長癌的氣焰

不良的飲食習慣也給食道癌趁虛而入的機會，看看以下五大危險因素：

1. 喜歡吃燙食：進食過快，會燙傷食管黏膜，長期反覆刺激容易導致慢性炎症。狼吞虎嚥的結果，是食物沒有完全咀嚼消化，顆粒粗糙的飯菜容易損傷食管黏膜上皮。此外，常飲用「燙茶」也是食道癌的危險因素。

2. 愛吃醃製食物：酸菜、泡菜等食品中含有大量亞硝酸鹽，與胃部結合，產生亞硝胺，是華人主要致癌高危因素。此外，進食變質的食物或剩飯，如發霉的水果、麵包等，含有大量霉菌，也有直接致癌作用。

3. 吸菸喝酒：菸酒是引起食道癌的重要因素。有研究顯示，吸菸者罹患食道癌的機率是正常人的3至8倍，飲酒者則是7至50倍。

4. 癌症家族史：華人食道癌高發地區存在明顯的家族聚集現象，可能與患者有遺傳背景有關，也可能因共同暴露的環境因素所致。家族影響不可怕，積極面對才是關鍵。

5. 蔬果吃太少、牙齒不健康、空氣污染等也是食道癌的高危因素。

報導指出，定期健康檢查是現代人保障健康的重要途徑，延緩面對死亡的良方。40歲為食道癌篩查起始年齡，建議上述五種目標人群，最好及早做篩查。

癌症 腫瘤 華人

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