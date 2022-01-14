暴飲暴食小心誘發胃心症候群 中醫3招助改善

(取材自健康醫療網)

35歲女性平時生活作息規律，但是只要熬夜，或是吃太飽時腸胃脹氣時，常感覺胸悶，心臟不舒服，且偶有心悸，嚴重時還常伴隨眩暈。前往心臟內科，心電圖檢查沒有任何異狀查不出原因，隨即尋求中醫師的建議，中醫師認為，雖然患者自覺是胸口心臟處不舒服，但是其實問題根源在於腸胃，給予中藥與針灸治療並告誡其生活習慣，不舒服的症狀就幾乎消失。

暴飲暴食腹脹壓迫胸口 造成心臟不適

吳宛容中醫師表示，這是胃部疾病影響到心臟功能的病症，因為具體症狀多發生在胸部，剛開始是身體機能的問題，還產生器官實質上的問題，所以患者常常感覺心悸，胸悶，去心臟內科檢查卻檢查不出來，其實問題的根源在於腸胃。患者常常伴隨腹部飽脹、打嗝困難造成的胃脹氣，往上壓迫到心臟，造成心臟不適，但由於心臟症狀比較明顯，很少有人會在看醫生時主動提起其他徵兆，導致誤診率非常高，這類的問題在年節時暴飲暴食後非常容易發生。

消化障礙導致胃心症候群 排除脹氣、減低胃酸即緩解

吳宛容中醫師表示當嚴重到心電圖出現異常，代表這種問題由功能型的消化障礙，轉變成比較嚴重的實質上的器官病症，這種形況跟冠心病的症狀非常相似，通常稱為胃心症候群。此時的心電圖與冠心症類似，都呈現心臟冠狀動脈供血不足，但仔細探究，會發現心臟並沒有「自發性改變」，而是受到外力，也就是腸胃脹氣與胃酸逆流的影響較大，所以服用冠心病用藥改善也不大，但是用中藥一些消食化積如山楂、神曲、厚朴、枳實等協助患者打嗝或放屁，排除體內的空氣，減低胃酸分泌後，症狀馬上緩解。

熬夜、大吃 中醫師三招提醒

吳宛容中醫師解釋，過年過節常常飲食上跟原來生活作息有差異，美食 當前時令人難以控制口慾，不小心吃得太撐的時候常會令人有種心律失常、心悸的感覺，加上熬夜睡眠睡眠不足會造成自律神經系統失衡，提高心律不整的可能性，所以有以下三招請民眾要特別注意。

第一招：餐餐八分飽

經常吃太飽其實對心臟的衝擊很大，吃飽後出現心悸、胸悶、心臟不服的感覺，是因為胃部的消化功能不好，飲食後胃脹氣，將橫膈往上頂，限縮了肺部呼吸擴張的空間，從而導致胸悶、心悸等不適症狀，所以產氣的食物如豆類、包心菜、洋蔥、花椰菜、甘藍菜、青椒、茄子、馬鈴薯、地瓜、芋頭、玉米、香蕉、麵包、柑橘類水果、柚子、甜點都要適量而為。

第二招：熬夜盡量少

為改善心肺循環，防止胃心症候群發作，必須充分睡眠，才能消除身體的疲勞，睡眠不僅能讓身心休息，也可讓腸胃消化機能穩定。一般來說，每天需要7～8小時的睡眠。更重要的是維持睡眠的品質與效率。為了善待心臟，請努力維持睡眠的品質與效率。

第三招：口味剛剛好

許多人心悸胸悶腹脹，是因時要調味過度或是烤辣炸等刺激性食物攝取過多所致，減鹽是不可或缺的手段。巧妙減鹽，避免重口味的飲食。不僅料理的調味要淡一些，醃製食品、滷菜、火腿等鹽分較多的加工食品也要適量，以往飲食偏重口味的人，或許會覺得減鹽的料理「少了些什麼」，然而只要習慣，就能享受食材原本的味道，也可見健康康過個好年。

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資料來源：健康醫療網

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