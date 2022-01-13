改善經痛體質 除了補水 每天「這件事」也很重要

（圖：健康醫療網提供）

許多女性在月經期間因受黃體素影響，不但臉上冒痘痘、情緒起伏大，飽受經痛折磨，嚴重者甚至導致工作困難需休假，台灣衛生福利部臺北醫院中醫科鄭伊倫醫師表示，陰虛與肝鬱的體質更容易經痛，建議平日及月經期間透過補充水分、適度運動改善經痛，尤以有氧運動最有效。

陰虛、肝鬱易月經不調 經痛上身

鄭伊倫醫師指出，中醫有「陰虛」與「肝鬱」體質者容易有月經不調的說法，哪些人容易形成這種體質？一般以長期勞心勞力、熬夜或睡眠不足，曾經有大量失血、慢性疾病者、接近更年期者，都可能形成「陰虛」，較容易有經期失調、經痛的症狀，也容易感到腰痠、耳鳴、睡眠品質差、口乾舌燥、皮膚乾躁、便秘、有烘熱的感覺等。現代女性工作壓力大或多憂思慮，容易造成氣機調節失常的「肝鬱」體質，長期鬱滯的氣機便會產生火氣而加重「陰虛」的狀況。另外因為經期造成黃體素升高，影響體內水分滯留、脂肪囤積以及腸胃排空變慢，因此許多女性在月經前的體重居高不下，相較月經後甚至可能會差距至2公斤之多，這些狀況都可以透過補水、運動、飲食調整。

建議每天30分鐘有氧運動

本身就熱愛運動的鄭伊倫醫師指出掌握三大方法，可以與每個月來訪的顧人怨生理期成為好朋友。第一是建議每天進行30分鐘有氧運動，可增進身體調節氣機的能力、促進下半身循環，減少經痛與水腫。配合月經週期進行運動訓練則更有效，有運動習慣者，平日建議可以加入核心及重量訓練交替進行，強化骨盆腔部分肌肉 調節能力。而月經前與月經初期血量較大的日子裡，則減少下肢負重型的運動，改以瑜珈伸展舒緩。無運動習慣者，平時可以低強度的有氧訓練開始，如自行車、快走、短程輕鬆慢跑，也可改善經前與經期中的不適。

經前飲食清淡 增加水分攝取

第二是要進行飲食控管，月經前清淡飲食，減少高熱量及生冷食物，可以減少脾胃負擔。減少刺激性飲食，如烤、炸、辣的食物，可減少引動肝氣加重火氣的情形。避開高鈉高鹽食物並增加水分攝取，則可以增加水分代謝及改善經期水腫，建議每日攝取體重乘以30的水量，例如60公斤者至少每日喝1800c.c.水量。而透過上述飲食調整，都能改善陰虛與肝鬱體質造成的問題。

減少熬夜 校正陰虛體質

第三則是改善睡眠品質，減少熬夜的機會，鄭伊倫醫師強調這是校正陰虛體質的重要關鍵，平時的睡眠模式應儘量睡滿七小時。若是能避免在月經前熬夜，氣血能穩定巡行在膽肝經，就能改善睡眠品質，並預防熬夜造成的火氣上衝；精神飽滿，整體狀態才會更好。

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資料來源：健康醫療網

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