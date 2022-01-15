突然疲倦、視線模糊 小心糖尿病引發腎病變

血糖若控制不好，小心引起心血管、眼睛、腎臟等病變。（本報資料照片）

體重快速增加，應做血糖 檢測，飲食控制不可少

糖尿病 早發生、併發症 風險高，正確用藥保護器官

55歲志豪罹患糖尿病多年，某日駕駛貨車突然身體疲倦、無力，視線變模糊，緊急就醫，竟診斷出嚴重的腎病變，視力也快保不住。

台灣馬偕醫院內分泌暨新陳代謝科資深主治醫師莊世旻表示，糖尿病是許多慢性病的源頭，若不好好控制，常同時引起心血管病變、眼病變、腎病變或神經病變。「器官保護」是血糖控制的最新觀念，目前有些新型的口服藥物不只有降血糖功能，對於心臟或腎臟等器官也有一定的保護效果。

淡水馬偕社區醫學中心團隊長年深入社區，提供專業醫療服務，及早篩檢出高危險族群，有機會避免或延緩糖尿病發生，即便確診糖尿病，也能迅速受到共同照護網的團隊治療。鼓勵新確診的糖友在罹病最初就充分了解糖尿病，積極與醫師討論最適合的用藥方式，定時定量用藥外，並調整飲食、運動等生活習慣，降低引起其他併發症的風險。

莊世旻說，糖尿病的分類有很多，占比達90%的第二型糖尿病被喻為「無聲殺手」，與家族遺傳、肥胖、飲食和代謝症候群等息息相關。體重控制不良、脂肪組織過多導致胰島素阻抗，胰島細胞需要分泌更多胰島素來控制血糖，長久容易造成分泌胰島素功能失衡，最終造成血液中的糖分過高，這些高血糖的表現也常會合併高血壓或高血脂等症狀。

糖友控制好 有機會緩解

「及早控制好致病的危險因子，糖尿病有機會緩解甚至逆轉。」莊世旻表示，許多人罹患糖尿病卻不自知，淡水馬偕主動前進社區篩檢，一旦抓出空腹血糖或糖化血色素高於標準值的前期糖友，將協助減重、飲食控制，改善胰島細胞的敏感度。

莊世旻提醒，糖尿病控制不只是一個人的任務，家庭成員的配合也很重要。醫院會舉辦健康日活動宣導衛教，經常看到年紀較長的糖友，會帶著家人一起參與衛教講座，讓同為高危險族群的親友也能更了解疾病，一同幫助糖友改變日常的飲食與生活習慣，讓疾病獲得良好控制。

若確診為糖尿病，醫院將啟動共照網團隊介入治療，因應病友的實際狀況規畫療程。「照護網是由醫師、衛教師與營養師等組成的跨專科團隊，會花很多時間了解糖友的飲食、生活習慣與工作型態。」莊世旻分享，當時團隊深入了解貨車駕駛志豪的生活，發現最大問題是工作無法定時定餐，常自行改變服用藥物的時間和次數，血糖長期波動之下同時引起了腎臟和眼睛病變。經過飲食及藥物調整，才將血糖穩定下來。

莊世旻強調，近年老年糖尿病人口逐年增加，老人家共病問題多，容易有低血糖症狀，如：暈眩、盜汗、譫妄、意識改變，目前也有較不易引發低血糖的新型口服藥物，能幫助提升糖尿病的服藥遵從性，同時藥物、飲食和運動多管齊下，糖友仍可維持良好的生活品質。