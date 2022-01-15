停經婦女骨質疏鬆易骨折 掃除千萬摔不得

醫師籲婦女平日可做踏階骨力訓練，讓骨骼強韌。（記者王昭月／翻攝）

主婦常常忙著掃除，小心骨折！台灣高雄阮綜合醫院近月發現，婦女從事家務後骨折的病例比往年增多，50歲朱女假日整理家務時自樓梯滑落屁股著地，導致腰椎第一節壓迫性骨折；53歲趙女清潔廚房後劇烈背痛，經查是腰椎第一節爆裂性骨折！醫師提醒，停經婦女易骨鬆 ，尤其摔不得。

阮綜合醫院脊椎微創中心主任鄭傑陽說，近月來從事家務後骨折的病例比往年增多，除朱女外，67歲身形瘦弱、有骨鬆病史的張婦，在家裡洗浴室時不慎滑倒，嚴重背痛， 診斷出腰椎第二節急性壓迫性骨折。長期洗腎的53歲趙女某天清理廚房後突然劇烈背痛，之後一周雙下肢逐漸無力，大小便失能，經查是腰椎第一節爆裂性骨折合併神經脊髓壓迫。

去年退休 的55歲張老師，從屋外搬重物進入家裡，突然覺得背部刺痛到無法站立，檢查發現第一腰椎壓迫性骨折。她36歲時因子宮肌瘤拿掉子宮和卵巢，骨密度小於-3.6，是典型嚴重骨質疏鬆造成脊椎壓迫性骨折。

鄭傑陽表示，台灣婦女約50歲停經，60歲後逾半數骨鬆，是脊椎骨或髖關骨骨折的好發族群，骨鬆引起的脊椎壓迫性骨折，通常在脊的第一或第二節。原因大多為搬重物或突然間變換姿勢，甚至久坐起身後伸懶腰就突然骨折。這類脊椎壓迫性骨折會疼痛、腰伸不直，坐立難安，以疼痛量表10分來計算，生產痛約8分，脊椎壓迫性骨折也會痛到7、8分，會痛到想鑽地。

平日做些跳躍運動，可解除肌肉僵硬狀態，讓全身血液順暢。（記者王昭月／翻攝）

他說，目前保守療法是連續穿三個月背架，最新療法是「經皮球囊椎體成型術」，也就是把壓迫性骨質椎體撐開，增強脊椎的承受力，像將塌掉房子用千斤頂頂上，但須自費。術後號須持續服用鈣質和骨質疏鬆藥物，繼續保養和追蹤。

鄭表示，停經婦女每年約有2%的骨質流失，停經後五年發生骨鬆或脊椎骨折的機會變大，要預防骨鬆，平常要多喝牛奶，多吃小魚乾、芝麻、豆漿，更須曬太陽，補充鈣質，平常也做有氧運動或簡單的骨力訓練提升骨力與平衡感，讓骨骼強韌；或跳躍運動，解除肌肉 僵硬狀態，讓全身血液順暢。