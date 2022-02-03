取代澱粉主食 山藥顧胃、降三高

吃起來口感黏滑的山藥，營養價值相當高，富含蛋白質、膳食纖維、維生素B群等營養成分，更是高鉀食材，尤其特別含有「麩胺酸」及「薯皂苷」成分，具有顧胃、降三高 、助消化、提升免疫力、抗老化、減肥等功效。

台灣台安醫院營養師劉怡里表示，以澱粉類食材來看，100克的山藥有84大卡熱量，比起白米的140大卡的熱量低，抗性澱粉含量多，加上山藥的膳食纖維含量也高，可以取代米飯當主食吃，有助於減肥，並能穩定血糖 ，但糖尿病人要注意不可吃太多。

要注意的是，吃山藥正確的降糖方式是「取代」高升糖指數 的澱粉，因為山藥升糖指數較白米飯低，可以採取偶爾取代白飯為主食，而不是其他澱粉主食照吃還額外攝取大量山藥。

山藥的蛋白質含量高，劉怡里指出，其中山藥所含的必需胺基酸中的麩胺酸也很高，更含有薯皂苷成分，可以幫助修復黏膜及傷口，因此有「顧胃」功效，也有助於免疫力提升，還增加雌激素，更年期婦女可多食用。

山藥含有黏液是水溶性纖維，也含有植化素「楊梅素」成分，有助於血糖的穩定，維持血管彈性，促進血液循環，並且山藥的含鉀量高，能降血壓，因此吃山藥對於改善三高問題有益。

不過中醫指出，「薯蕷皂苷」因為具有類似女性荷爾蒙的效果，所以醫生也會建議如果患有乳腺癌、子宮癌、卵巢癌、子宮內膜異位或子宮肌瘤的女性，應該謹慎食用山藥的。