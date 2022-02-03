冬季養心 中醫：按穴+喝養生茶

冬季都是心血管疾病好發的高峰期。（本報資料照片）

「心血管疾病 」是冬季最可怕的敵人。台南奇美醫學中心中醫部部長許堯欽提醒，冬季養生應該著重「精氣內聚」，以滋養臟腑。建議飲食原則，可挑選滋陰補陽兼補腎食材，如芝麻、黑豆、蔥、蒜、木耳等天然食材；運動可選擇太極拳、氣功等。

《黃帝內經》稱心為「君主之官」，足見心在五臟六腑之中的重要性。心是生命的主宅者，統領著各個臟器，讓它們互相協調，一同完成這種複雜的生理活動，共同維持人體的生命運轉。

心血管疾病是指心臟及血管的疾病，又稱循環系統疾病，常見原因是動脈粥狀硬化導致血管引發血流不順，進而造成心臟及周邊血管病變，像是心臟病 、中風、高血壓 及心肌梗塞等疾病。

每年冬季都是心血管疾病好發的高峰期，這種變化多端的天氣容易使人體內環境失去平衡，人體適應能力差，抵抗力下降，尤其老年人容易發生呼吸道感染疾病等症狀，又易誘發心肌梗塞。

許堯欽指出，避免心臓疾病上身，應先做好預防。建議每天可按壓勞宮穴、內關穴、心俞穴5到10分鐘，若出現胸悶或心悸時可立即按壓，能達到寧心安神、強心舒緩緊張等功效。

也可搭配飲用「丹參養心茶」，具有緩和動脈硬化與缺氧等功效；或喝「山楂清肝茶」，有安神兼具減肥效果；還有「天麻杜仲茶」，具有護腦保腎功效。

平常也可多吃點溫養的食物，如天然蔬果類，包含南瓜、桂圓等，其他食材如芝麻、黑豆、黑木耳、紅棗、百合、茶葉等。

穿著應注意保暖，尤其老年人須留意頭部、頸部、背部及四肢關節等地方，並保持規律的生活作息及適量的運動。

養心三茶飲

●丹參養心茶

材料：丹參10克、三七10克、玉竹10克、山楂5克

作法：加適量水1000cc同煮，當茶飲用。

適應症：高血脂症、高血壓、心絞痛或冠狀動脈心臟病。

●山楂清肝茶

材料：菊花5克、山楂10克、草決明10克、枸杞5克

作法：加適量水1000cc同煮，當茶飲用。

適應症：高血壓、焦慮症、自律神經失調。

●天麻杜仲茶

材料：天麻10克、杜仲15克、丹參10克、何首烏10克

作法：加適量水1000cc同煮，當茶飲用。

適應症：高血壓性動脈硬化、曾有腦中風病史、慢性腎炎、腎功能不好、腎臟病變。